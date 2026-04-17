Juicio por muerte de Maradona: su neurocirujano aportó foto para demostrar que Diego no estaba “edematizado”

En el marco del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este martes declaró uno de los imputados ante ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro. Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, quien está acusado de homicidio simple con dolo eventual.

El profesional médico es el primero de los siete imputados que declarar en el segundo juicio donde se debaten si hubo responsabilidades penales en la muerte de Maradona.

Luque no solo quiso rebatir que Maradona tuvo una agonía de 12 horas, también intentó demostrar que el astro mundial de fútbol no estaba “edematizado” e hinchado, como sostuvieron numerosos testigos. Para sustentar su posición aportó una fotografía que, el 18 de noviembre de 2020, se había compartido en un grupo de WhatsApp.

Ya había pasado gran parte de la declaración que Luque brindó ayer ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani. Ya había dicho que era inocente y que Maradona no había sufrido agonía. En un momento, entonces, afirmó que Diego no estaba hinchado ni edematizado y aportó una fotografía que tenía en su tablet.

“Esto pone en crisis lo que se venía diciendo en el juicio anterior”, dijo un abogado que defiende a uno de los siete acusados. Se refería al debate que fue declarado nulo después del escándalo protagonizado por la por entonces jueza Julieta Makintach, quien participaba de la producción de un documental sobre las alternativas del juicio que había comenzado el 11 de marzo del año pasado y que la tenía como una de las integrantes del tribunal.

En la imagen, una selfie que sacó un acompañante, se lo puede ver a Maradona durante una comida en la casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, en Tigre, donde Diego vivió sus dos últimas semanas de vida.

La fotografía, según se dijo en la audiencia de ayer, corresponde al 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte del crack mundial del fútbol.

“Estoy completamente seguro que no existió la agonía [de Maradona]”, afirmó. Así quiso poner en duda lo sostenido en mayo de 2021 en las conclusiones de la junta médica que firmaron los peritos oficiales convocados por la Fiscalía General de San Isidro.

Leopoldo Luque. STRINGER/AFP fotos

“Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25 de noviembre pasado. Presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 0.30 horas del día de su muerte”, se sostuvo en la citada junta médica.

Tras la declaración de Luque, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, afirmó: “La declaración de Luque, se circunscribió , en su primer parte, a dar cuenta de una serie de papers internacionales que cuestionan (según él) el resultado de la junta médica y la autopsia. Parece mentira que a esta altura del partido siga cuestionando que Maradona haya agonizado y que él (y no otro) era el indiscutible médico de cabecera del paciente".

Diego Maradona. Foto: AFP.

El representante del Ministerio Público Fiscal también sostuvo: “El segundo segmento de su declaración fue aún más confuso sobre todo cuando quiso explicar lo inexplicable, esto es, una avalancha de audios telefónicos que lo tuvieron como protagonista afirmando precisamente lo contrario a lo que pretendía demostrar en su declaración inicial.

La fotografía que mostró no es novedosa. La obtuvo la propia fiscalía cuando le secuestro el teléfono a Luque a las 72 horas de la muerte de Maradona. Si se la observa con detenimiento tenia el rostro notoriamente más hinchado que cuando estaba en la Clínica Olivos [cuando fue operado de un hematoma subdural en la cabeza] en días anteriores. De hecho así lo afirman todos los testigos que lo vieron en la casa de Tigre”.

El martes próximo continuará el debate con la presencia de los primeros testigos del nuevo juicio.

Por Gabriel Di Nicola de La Nación/GDA.