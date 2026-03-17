Carlos Bilardo cumplió 88 años: el festejo en su casa con los campeones del mundo y la ex mujer de Maradona

Carlos Bilardo cumplió, este lunes, 88 años. La leyenda del fútbol argentino, campeón como entrenador de la selección argentina en el Mundial de México 1986 (y finalista en el Mundial 1990), recibió en su casa la visita de Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti y Claudia Villafañe, entre otros, quienes estuvieron presentes en este día especial.

Bilardo, quien está al cuidado de su familia, padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa relacionada principalmente con la progresión de la edad. Es por eso que en cada festejo de cumpleaños -aunque a él no le gustan las celebraciones- recibe a sus exdirigidos y familiares cercanos.

En este caso, la voz cantante en las redes sociales fue Ruggeri, quien grabó un video en el momento que le cantaron el “Feliz cumpleaños” y le dedicó unas palabras.

“Felices 88 querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”, lanzó el Cabezón.

Además, en sus historias temporales, Ruggeri continuó con la dedicatoria a Bilardo, quien fue el artífice del título en México 1986 y marcó una era como entrenador. “Feliz cumple al número 1 al maestro Carlos”, subrayó con una foto del cumpleañero con el traje de DT de la selección argentina.

Como sucede todos los años, Bilardo recibe la visita de muchísimas leyendas del fútbol argentino que han sido dirigidas por él, dejándole una huella imborrable en sus carreras como jugadores y entrenador. El club Estudiantes de La Plata, donde logró cinco títulos, también se explayó y se sumó a los festejos.

“Doctor y campeón. Nuestra filosofía de vida. Revolucionario, adelantado y, sobre todo, ganador. ¡Felices 88 años, Carlos!“, sintetizó la entidad de La Plata en su cuenta de X.

A nivel clubes, su carrera dentro de la cancha está asociada a equipos como San Lorenzo -donde debutó profesionalmente en 1958- y Estudiantes, en el que fue uno de los protagonistas de la histórica consecución del Campeonato Metropolitano de 1967, las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970, así como el campeonato del mundo ante el Manchester United en 1968.

Como entrenador llevó al Pincharrata a obtener un nuevo título de Primera División en 1982, y se retiró dirigiendo a este mismo club en 2004. Entre 1982 y 1990 fue el entrenador de la selección argentina, dejando una huella indeleble que perdura en el tiempo y una prueba cabal es la visita de varios jugadores que crecieron junto a él en el combinado de este país.

Con información de La Nación/ GDA