Continúa el juicio por la muerte de Diego Maradona: su hija Gianinna declarará este jueves

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzó este martes en un tribunal en las afueras de Buenos Aires, continuará este jueves con la declaración de una de las hijas del astro, Gianinna Maradona.

El nuevo proceso tuvo un inicio convulso este martes, con acusaciones cruzadas entre los médicos imputados y un contundente alegato de apertura del fiscal, Patricio Ferrari, que expresó que el personal sanitario a cargo del exfutbolista en sus últimos días lo "abandonó, condenándolo a su suerte".

En el primer juicio, anulado en mayo de 2025, Gianinna Maradona, de 36 años, apuntó contra uno de los principales acusados, el neurocirujano Leopoldo Luque, quien oficiaba de médico de cabecera de su padre.

Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Maradona y su expareja, Verónica Ojeda en juicio por su muerte en San Isidro. Foto: AFP

Durante aquella declaración relató que al identificar el deterioro físico y mental de su padre se comunicó con Luque, quien le contestó que sabía que Maradona tenía "días malos y días buenos", pero que "él lo veía mejor".

Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona, llega al tribunal para una audiencia de juicio en San Isidro. Foto: AFP

La hija del 'Diez' dijo que los médicos de su padre la convencieron de llevar a cabo sus cuidados medicinales por fuera de una institución médica y que le prometieron un "ingreso domiciliario serio" que resultó en "una puesta en escena nefasta".

Maradona en Napoli. Foto: Archivo

También declarará este jueves el primer efectivo de policía en ingresar al domicilio tras la muerte de Maradona aquel 25 de noviembre de 2020, el oficial Lucas Farías, quien en el primer juicio afirmó haber hallado al ídolo argentino con "el abdomen muy inflado, a punto de explotar".

Completa la lista de testigos programados para la segunda audiencia Juan Carlos Pinto, médico de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, quien firmó el certificado de defunción del exfutbolista.

El juicio, que tendrá audiencias los martes y jueves y se prevé que se extienda por tres meses, busca determinar si siete trabajadores de la salud encargados de cuidar a Maradona en sus últimos días, todos ellos acusados de homicidio simple con dolo eventual, tuvieron responsabilidad en su muerte.

Están acusados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Diego Maradona estrecha la mano de su médico Leopoldo Luque en Olivos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP

La enfermera Dahiana Gisela Madrid, también imputada por la muerte del 'Pelusa', será juzgada en un proceso paralelo que todavía no tiene fecha de inicio.

Al igual que el año pasado, el juicio se lleva a cabo en los tribunales de la localidad de San Isidro, en esta ocasión a cargo de los magistrados Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani.

El primer juicio por la muerte de Maradona empezó en marzo de 2025 y se anuló el 29 de mayo de ese año al descubrirse que la jueza Julieta Makintach participaba de forma encubierta de un documental sobre el proceso llamado 'Justicia Divina'.

EFE