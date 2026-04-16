Conmoción por la muerte de Simón Nasser; realizador y editor de Tenfield, hijo de Jorge Nasser; tenía 30 años

El repentino fallecimiento este miércoles de Simón Nasser, a los 30 años, generó conmoción en el ambiente audiovisual y deportivo uruguayo. Realizador y editor, formaba parte del equipo técnico de Tenfield y también trabajaba eventualmente en TV Ciudad y Canal 10. Era hijo del músico y dirigente de Club Atlético River Plate, Jorge Nasser.

Nasser falleció tras sufrir un descompensación mientras entrenaba este miércoles, según confiaron allegados a TV Show. A pesar de los intentos de reanimación, falleció por causa de paro cardíaco. Si bien había padecido de una cardiopatía congénita, con tratamiento y seguimiento constante llevaba una vida normal. Trabajaba en las transmisiones deportivas, eventos culturales y sociales.

El velatorio del joven realizador será este jueves entre las 9:00 y las 13:00 horas en Empresa Martinelli.

La noticia provocó múltiples reacciones de congoja entre colegas y amigos. El periodista Martín Charquero expresó: “Me acabo de enterar que falleció Simón Nasser. Un chiquilín joven, trabajador desde adolescente y en crecimiento laboral constante. No hay palabras para semejante dolor. Mucha fuerza al querido Jorge y a la familia entera”.

Me acabo de enterar que falleció Simón Nasser. Un chiquilín joven, trabajador desde adolescente y en crecimiento laboral constante. No hay palabras para semejante dolor.



Mucha fuerza al querido Jorge y a la familia entera. Abrazo a cada compañero de Tenfield que ya lo… — Martin Charquero (@MartinCharquero) April 16, 2026

Por su parte, Diego Martini, de TV Ciudad, escribió: “Descansá en paz, Simón. Gracias por la chispa. Viva la dársena. Abrazo a toda tu familia y amigos. Siempre con pasión”.

Descansá en paz, Simón. Gracias por la chispa. Viva la dársena. Abrazo a toda tu familia y amigos. Siempre con pasión. pic.twitter.com/lFg1KlPzRK — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) April 16, 2026

Desde la cuenta de Instagram de los trabajadores de Tenfield también se difundió un mensaje oficial en el que se lo recordó como “un compañero querido, siempre dispuesto, apasionado por su trabajo y por el deporte”, y se envió un abrazo a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor.

El Club Atlético River Plate también comunicó la triste noticia. "Con inmenso dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Simón Nasser. Su compromiso, su amor por estos colores y su pasión permanecerán por siempre en el recuerdo de todos los Darseneros. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos en este duro momento", posteó la cuenta oficial del club.

Simón Nasser enfrentó una condición cardíaca compleja desde bebé. Fue diagnosticado con estenosis aórtica a los ocho meses de vida y atravesó distintos tratamientos a lo largo de su vida. A pesar de esa patología, logró desarrollar una vida activa y una carrera en crecimiento dentro de los medios.

El año pasado había sido sometido a una intervención para reemplazar su válvula aórtica, procedimiento que él mismo relató en redes sociales con un tono reflexivo y agradecido.

Jorge y Simón Nasser, ambos fanáticos de River Plate.

En ese testimonio, describió una vida marcada por controles médicos constantes. "A los 8 meses de nacido me descubrieron la llamada “estenosis aórtica”. En ese momento me hicieron un procedimiento para intentar solucionar el problema. Se corrigió parcialmente, pero no del todo. A partir de ahí toda una vida acostumbrado a ir al cardiólogo al menos una vez al año", escribió.

La condición de Simón Nasser hizo que extremara los cuidados y por ejemplo, estuvo impedido de practicar deporte a nivel profesional. Con el tiempo, el equipo médico evaluó que era momento del reemplazo y la cirugía se practicó en octubre de 2025.

"Lo dió todo. No me puedo quejar. Fútbol, básquet, noche, que esto, que lo otro. A pleno. Contra todo pronóstico duró 30 años. Como me dijo el cirujano, cuando la vieron estaba diciendo “estoy cansado jefe”, escribió Simón Nasser luego de la intervención y valoraba el "segundo tiempo" que empezaba en ese momento.

