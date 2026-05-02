La aparición póstuma de Luis Brandoni en la temporada 4 de la serie "El encargado": dónde verla

El regreso de El encargado ya está aquí. La serie que protagoniza Guillermo Francella lanzó su cuarta temporada un día antes de lo anunciado: se la esperaba para este viernes 1° de mayo y, sin embargo, aterrizó el jueves en la plataforma de streaming Disney+.

Otra vez con Francella encarnando al singular Eliseo, y con Gabriel "Puma" Goity como su contraparte, Zambrano, la serie suma ahora a Arturo Puig —quien próximamente vendrá con una obra de teatro a Montevideo— en la piel de un presidente de la Nación.

Pero el corazón del público se lo roba Luis Brandoni, quien reaparece como el personaje del Polaco y regala una última actuación. Mariano Cohn y Gastón Duprat, creadores de El encargado, habían confirmado que Brandoni tenía una actuación póstuma en esta serie de capítulos.

Brandoni falleció el pasado 20 de abril, tras nueve días de internación. Sufrió una caída en su casa y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un hematoma que se esperaba fuera reabsorbido. Eso no ocurrió y el cuadro se agravó hasta el fatal desenlace.

Pero "Beto", como lo apodaban sus amigos y colegas, ya había grabado su partipación en la cuarta temporada de El encargado. Ocurre en el cuarto episodio, llamado "Pampa y la vía", y es "el momento más entrañable y conmovedor de todos", según recoge La Nación.

"El momento final de Brandoni personificando al Polaco, el veterano que vive bajo las estrellas en un rincón de la Plaza Las Heras, vuelve a ser espléndido, enriquecido por la emoción adicional de verlo en una actuación póstuma. Su aparición resulta antológica, cantándole al atribulado Basurto una verdadera oda a la libertad": así lo definió el periodista Marcelo Stiletano para el diario argentino.

Cohn y Duprat le habían contado a El País de Madrid que habían sido amigos de Beto en la última etapa de su vida: "Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que nosotros consideramos que son las mejores películas argentinas de todos los tiempos".

La temporada 4 de El encargado está en Disney+ y tiene siete episodios.