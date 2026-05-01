Quién es quién es "La casa de los espíritus", la serie de Prime Video basada en la novela de Isabel Allende

La miniserie La Casa de los Espíritus, basada en el libro de la escritora chilena Isabel Allende, es uno de los títulos más esperados del año en el streaming. La historia de la familia Trueba, cruzando generaciones, memoria y contexto político, llegó a la plataforma Prime Video con un elenco de lujo.

Filmada en Chile durante 2024, la miniserie tiene ocho capítulos tiene como productoras ejecutivas a Eva Longoria, Courtney Saladino y la propia Allende. El reparto está encabezado por Alfonso Herrera, que interpreta a Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan las distintas etapas de la vida de Clara del Valle.

La miniserie dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, proyectó su primer episodio en el el Festival de cine de Guadalajara y se estrenó este 29 de abril en Prime Video.

El elenco también incluye a Fernanda Castillo, como Férula; Aline Kuppenheim, como Nívea del Valle; Eduard Fernández, como Severo del Valle; Fernanda Urrejola, como Blanca; Juan Pablo Raba, como el Tío Marcos, y Pablo Macaya, como Pedro Tercero, entre otros.

A través de estos personajes la novela construye un relato que combina ámbitos íntimos y personales con la política chilena. También lo cotidiano con lo extraordinario. Y cada figura, no sólo cumple un rol en la narración, también representa una dimensión de la historia de ese país y Latinoamérica.

Alfonso Herrera en la serie "La casa de los espíritus". Foto: Difusión.

Quién es quién en "La Casa de los Espíritus": guía de los personajes centrales

Alfonso Herrera es Esteban Trueba. Es el patriarca central de la novela cuya ambición, carácter autoritario y búsqueda de poder, marcan el destino de la familia y reflejan las tensiones sociales y políticas de su época, en una constante tensión entre la violencia y el amor y el control y la redención.

Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle. La actriz española, protagonista de la saga Culpables, y la actriz y directora argentina, responsable de Belén, se ponen en la piel de la protagonista femenina de la historia de Allende.

Dolores Fonzi en la serie "La casa de los espíritus". Foto: Difusión.

Clara es el eje emocional de la historia. Su relación con lo sobrenatural no sólo define el tono de realismo mágico, sino que también articula la memoria familiar a lo largo de las generaciones. Su mirada sensible contrasta con el entorno político y social que la rodea, convirtiéndola en un personaje clave para entender la historia.

Fernanda Urrejola y Sara Becker interpretan a Blanca Trueba. Hija de Clara y Esteban, Blanca representa la rebeldía silenciosa frente a las imposiciones familiares y sociales. Su relación con Pedro Tercero García (Pablo Macaya) desafía las diferencias de clase y se convierte en uno de los ejes emocionales de la historia.

Pablo Macaya es Pedro Tercero García. Es una figura clave en el mundo campesino de la novela. Pedro Tercero encarna las ideas de la transformación social y la justicia. Su vínculo con Blanca no sólo es romántico sino también simbólico: representa el cruce entre clases en un Chile en plena transformación.

Alba (interpretada por Rocío Hernández) es la nieta de Clara. Alba es quien hereda la memoria familiar. A través de su historia, el relato entra en su etapa más política, vinculada a la represión y la resiliencia. Es, en muchos sentidos, el puente entre pasado y futuro.