Yamandú Orsi y su esposa acudieron al teatro a ver una tragicomedia sobre el delito y los estereotipos sociales

El presidente Yamandú Orsi asistió junto a su esposa Laura Alonsopérez al Teatro del Anglo para presenciar Rescatame, la tragicomedia escrita por Gustavo Bouzas que pone bajo la lupa los estereotipos sociales, la violencia y las diferencias culturales en Uruguay.

El mandatario llegó acompañado por su esposa, la bailarina y artista Laura Alonsopérez. También estuvieron presentes integrantes del equipo de gobierno, entre ellas la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la viceministra del Interior, Gabriela Valverde.

El ingreso del presidente a la sala fue registrado por Telemundo, que destacó la expectativa generada alrededor de la función de una obra que se presenta como “la resaca” de Rescatate, el fenómeno teatral estrenado en 2006 que retrató con crudeza y humor la vida de jóvenes de barrios populares.

“Rescatame no es la segunda parte de Rescatate, es su resaca”, resume la promoción del espectáculo, que mezcla humor negro, tensión social y crítica contemporánea. La trama gira en torno al secuestro simultáneo de un empresario de Carrasco y de un joven de Cruz de Carrasco, retenidos en un “achique” administrado por delincuentes que alquilan el lugar a bandas narco para secuestros y extorsiones. A partir de ese disparador, la obra enfrenta universos opuestos: “chetos”, “ñeris”, periodistas, fiscales, policías, corrupción y crimen organizado.

Elenco de "Rescatame".

Al cierre de la función, Orsi aplaudió cerradamente a los protagonistas de la obra teatral.

La pieza fue escrita por Bouzas —ganador del Premio Nacional de Literatura— y cuenta con actuaciones del propio autor junto a Diego Martini (periodista de TV Ciudad), Mauricio Sassetti y Joaquín Castelli. De momento, permanece en cartel los jueves de mayo.

Bouzas explicó que gran parte del trabajo creativo implicó investigar los lenguajes y códigos sociales de los distintos personajes. “No podemos hacer algo así queriendo poner un vocabulario que no es propio de esos personajes”, sostuvo en diálogo con TV Ciudad. El dramaturgo señaló que, al igual que ocurrió con Rescatate, hubo un fuerte trabajo de observación de la calle para construir los diálogos y las situaciones.

También relató que la investigación incluyó aspectos vinculados al lavado de activos y las dinámicas del delito organizado para dar verosimilitud a la historia. “Hay alguien que tiene ese servicio, pero no es el encargado de esto. Solo sabe mantener vivos a los secuestrados y liberarlos cuando le digan”, explicó sobre el universo criminal que retrata la obra.

Con humor ácido, lenguaje popular y situaciones extremas, Rescatame retoma el espíritu de Rescatate para volver a poner sobre la mesa las fracturas sociales, los prejuicios y las tensiones de un país dividido entre realidades muy diferentes.

