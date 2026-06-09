Una figura de Canal 4 se paseó en pijama por la calle y recibió un regalo inesperado al aire: el video

Todo comenzó a partir de la columna de moda de Mery Brunette en Vamo Arriba (Canal 4), donde se abordó el fenómeno del homewear, una tendencia que apuesta por prendas cómodas y relajadas, pero sin resignar estilo. Según explicó la especialista en moda, cobró fuerza tras la pandemia, cuando la ropa de entrecasa pasó a ocupar un lugar central en la vida cotidiana.

El tema sirvió de disparador para debatir si los conductores del programa se animarían o no a salir así vestidos a la calle. "¿Quién no ha ido al supermercado de la esquina en pantuflas?", se preguntó Giannina Silva. Fede Paz acotó que él ha visto gente pasear al perro en pijama y que no le gusta nada. Entre las prendas que Brunette llevó como ejemplo había un pijama de leopardo, y Gastón "Rusito" González no tuvo mejor idea que poner a prueba el homewear en plena vía pública.

El conductor y humorista salió por el barrio Reus en pijama y pantuflas junto al movilero Hernán Prieto, y lo que siguió fue una seguidilla de situaciones tan inesperadas como desopilantes. Mientras caminaba por la calle, una joven salió de la tienda donde trabaja vendiendo peluches para alcanzarle uno con el mismo estampado animal print de su atuendo. Mientras él se agachaba para abrazar al leopardo en la vereda, la muchacha aprovechó para besarle la cabeza. "Le dio un beso en la pelada", comentó Giannina entre risas desde el estudio.

"Mirá qué lindo que es, espectacular. Imaginate llegar a casa y verme así", dijo el Rusito, incrédulo, mientras cargaba el muñeco sobre los hombros.

La escena generó carcajadas entre los transeúntes, que se detenían para saludarlo, sacarle fotos o simplemente observar lo que estaba ocurriendo. Incluso una mujer que estaba haciendo una videollamada se acercó para que saludara a la persona que estaba del otro lado de la pantalla.

Después llegó la entrada triunfal del Rusito a la juguetería para devolver el peluche. El movilero quiso saber cuánto costaba y una de las vendedoras respondió sin dudar: "Nada, te lo regalamos nosotras". "Hay gente buena todavía", celebró el humorista, que enseguida reveló qué haría con el obsequio: "Lo voy a dejar en Vamo Arriba. Se lo doy a Marcelo Bornio, que le va a encantar".

Aprovechando el momento, también les dio espacio para promocionar el comercio. "Vengan todos que nos llegó importación", dijo una de las vendedoras. "Soy la nueva imagen de este local", retrucó el Rusito, antes de posar para una foto que, según prometieron, terminaría en las redes sociales del negocio.

El paseo en moto del Rusito González al aire

Al salir de la tienda apareció un nuevo giro inesperado. Un hombre se detuvo en una moto y Hernán Prieto no dejó pasar la oportunidad. "¿No podemos dar una vuelta manzana con el Ruso?", le preguntó. "Casco, eh. Protección siempre", agregó.

Antes de subirse al vehículo, el Rusito aprovechó para enviarle un mensaje a Marcelo Garmendia, productor de Vamo Arriba e impulsor de este móvil improvisado. "Gracias por hacerme mejor persona, por tus ideas, por hacerme crecer en mi carrera. Gracias a vos no tengo techo, porque me van a echar de todos lados", lanzó entre carcajadas.

El desenlace fue tan absurdo como perfecto. "Nos despedimos con esta hermosa imagen del Rusito González de pijama de leopardo dando una vuelta en moto. No había mejor cierre para este móvil", dijo Hernán. Y el Rusito remató desde el birrodado: "Nos comimos la roja, no lo puedo creer".