Alejandro Astesiano recibió un premio en la Torre de Antel por su "aporte a la cultura": el video

El exjefe de seguridad presidencial Alejandro "Fibra" Astesiano fue distinguido el pasado sábado con el galardón "Iconic Award" durante la premiación realizada en la sala Idea Vilariño de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel.

Según destaca la página oficial del evento, las figuras premiadas son elegidas reconocido por su "esfuerzo y valor", cualidades que, de acuerdo con la organización, "han trascendido lo individual para convertirse en aporte cultural y fuente de inspiración para muchos".

En el mensaje dedicado a cada galardonado, la organización expresó: "Tu trayectoria ilumina el camino de la excelencia y nos recuerda que el arte, la creatividad y la pasión son motores de transformación". Y agregó: "Recibir este galardón no solo honra tu dedicación, también enorgullece profundamente a nuestra organización, que celebra contigo la fuerza simbólica de este reconocimiento".

Al momento de recibir la estatuilla, Astesiano agradeció especialmente al conductor Richard Galeano, quien en 2025 lo convocó para participar en el programa Hacemos lo que Podemos, emitido por el canal de streaming Undertake Media. "Me dio la oportunidad para trabajar cuando las puertas estaban cerradas", señaló ante el público presente.

En el tramo final de su discurso, hizo referencia a las críticas y cuestionamientos que ha recibido durante los últimos años. "Cuando apuntamos con un dedo a alguien siempre hay tres dedos que nos apuntan a nosotros", cerró, y recibió un aplauso cerrado por parte del público..

La ceremonia reunió a diversas figuras de la cultura, el espectáculo y el entretenimiento uruguayo. Entre las personalidades premiadas estuvieron la conductora Laura Martínez, el actor y guardaespaldas Javier "Gitano" Fornaro y la banda musical The Party Band. El evento fue organizado por el productor Rodrigo Fernández.

Astesiano luce su outfit antes de ingresar al evento. Foto: @alejandroastesiano.ok

Una figura que sigue generando repercusión.

Astesiano fue jefe de seguridad del entonces presidente Luis Lacalle Pou y se convirtió en una de las figuras más polémicas de la política uruguaya reciente. Quedó en el ojo de la tormenta por el denominado caso de los pasaportes, investigación judicial que derivó en su condena con prisión por delitos vinculados a una organización que gestionaba documentación uruguaya para ciudadanos extranjeros.

Tras su liberación, Astesiano inició un proceso de reinserción mediática participando en programas de streaming. El año pasado, además de su espacio junto a Galeano, también debutó en teatro al protagonizar la comedia Terapia de seguridad con el actor Michell De León. Actualmente conduce con Romina Camejo el programa No estamos locos (Mediarte) y en los últimos días anunció también su incorporación nada menos que a la revista House para el Carnaval 2027, lo que marcará su desembarco en la principal fiesta popular del país.