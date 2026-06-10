Corea del Sur vs. República Checa por el Grupo A del Mundial 2026: fecha, estadio y dónde verlo

Corea del Sur y República Checa se enfrentarán el jueves 11 de junio de 2026 por el Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio AKRON, ubicado en Zapopan, México, en un cruce que aparece como una primera medida exigente para ambos en la Copa del Mundo.

En una zona con poco margen para el error, el estreno obligará a las dos selecciones a sumar desde el comienzo para llegar mejor perfiladas a las siguientes fechas. Corea del Sur buscará imponer ritmo y movilidad, mientras que República Checa intentará sostenerse en su orden y eficacia.

Dónde ver el partido entre Corea del Sur y República Checa

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido podrá seguirse por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra alternativa para ver la acción.

Historial y datos de Corea del Sur vs República Checa

El historial entre ambas selecciones marca un equilibrio claro en cuanto a resultados: jugaron tres partidos, con una victoria para Corea del Sur, una para República Checa y un empate. En esos enfrentamientos, el equipo asiático acumuló cuatro goles, mientras que el conjunto europeo convirtió ocho.

Heung-min Son, estrella de la selección surcoreana. JUNG YEON-JE

Corea del Sur llega con una trayectoria mundialista importante dentro del fútbol asiático y con el recuerdo de su campaña de 2002, cuando fue anfitriona junto a Japón y alcanzó las semifinales, su mayor logro en la Copa del Mundo. República Checa, integrante de la UEFA, tiene una tradición competitiva fuerte en Europa, con antecedentes destacados como el subcampeonato de la Eurocopa 1996 y las semifinales de la Eurocopa 2004.

Ese cruce de estilos le suma atractivo al partido: un seleccionado surcoreano acostumbrado a competir en escenarios mundiales frente a un rival europeo con antecedentes de peso en torneos continentales. El antecedente directo, parejo en victorias pero favorable a los checos en goles, le agrega contexto a un debut en el que cada punto puede ser determinante.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.