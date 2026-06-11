Qué pasa si hay tormenta eléctrica en partidos del Mundial: protocolo de suspensión y pronóstico de Uruguay-Arabia

Las selecciones de Uruguay, México, Brasil, Ecuador y Colombia cuentan con pronósticos meteorológicos que prevén posibilidad de lluvia en sus estrenos para el Mundial 2026, mientras que la vigente campeona, Argentina, tendrá un debut de tiempo estable, soleado y con una máxima de 27 grados.

La Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, está en el foco climático por las elevadas temperaturas que se esperan entre el 11 de junio y el 19 de julio.De hecho, según un estudio de Climate Central, de los 104 partidos del calendario habrá 97 que se disputarán en condiciones desfavorables para el jugador y que, por tanto, podrían tener un ritmo más lento: entre ellos Uruguay-España, el 26 de junio.

Sin embargo, hay varias selecciones que podrían ver cómo en sus primeros partidos de la fase de grupos los chubascos refresquen las altas temperaturas.

Estreno con posibilidad de lluvia: la tormenta Boris en México

México, una de las tres anfitriones de este Mundial, será la encargada de dar el pistoletazo de salida ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio (16 horas), día para el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano prevé intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con un 80 % de probabilidad, debido a la tormenta tropical Boris que ya ha dejado estragos en los aledaños del mítico recinto.

Colombia, que juega en la misma instalación unos días después, el 17, podría también sufrir lluvias debido al mismo fenómeno.

Brasil, pentacampeona del mundo, comienza el torneo el sábado 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, con una previsión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de un 40 % de probabilidad de chubascos; cielo parcialmente soleado y una temperatura máxima cercana a los 29 °C.

El debut de Uruguay

Hard Rock Stadium Miami Foto: Cortesía Copa Airlines

La selección uruguaya, que debuta el 15 de junio ante Arabia en Miami, lo hará con un 70 % de probabilidad de chubascos sin descartar tormentas eléctricas, lo que podría detener el partido por al menos media hora, tal y como prevé el protocolo estadounidense en caso de rayos a 15 kilómetros de un estadio sin techar. La máxima para este duelo se prevé cercana a los 33 grados.

Además, Ecuador cuenta con un 40 % de probabilidad de lluvia en la jornada de su partido ante Costa de Marfil del 14 de junio en Filadelfia, con 34 grados de máxima.

¿Qué pasa si hay tormenta eléctrica en un partido del Mundial?

Son las autoridades locales las que dictaminan cuándo se suspende el partido. En Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan las recomendaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Si se detecta la caída de un rayo en un radio menor a 15 kilómetros del estadio, el partido se suspenderá durante 30 minutos.

Pausa mínima de 30 minutos desde la última descarga eléctrica registrada, si durante esos 30 minutos ocurre un nuevo rayo, el reloj vuelve a comenzar desde cero.

Traslado de jugadores a vestuarios si las condiciones climáticas persisten o representan un riesgo mayor y evacuación de aficionados de las tribunas hacia zonas seguras para resguardarlos de la tormenta.

La suspensión puede durar más de 30 minutos, dependiendo de la duración de la actividad eléctrica.

La campeona, tiempo soleado y 27 grados de máxima

Argentina vs Islandia - Amistoso Internacional Foto: AFP

Argentina, que inicia la defensa de su corona ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas, lo hará con un clima más liviano, en una jornada mayormente soleada y con una temperatura máxima cercana a los 27 grados.

Paraguay disputará el duelo ante la anfitriona Estados Unidos el 12 de junio en Los Ángeles, en un día soleado, con una máxima de unos 25 grados que, sobre la hora del duelo, se nublará ligeramente y presentará una mínima de alrededor de 17 grados.

El sábado 13 debutará Haití en lo que es el segundo mundial de su historia, tras el de 1974. Lo hará ante Escocia en Boston, en un día que se prevé mayormente soleado, con una máxima de unos 32 grados.

Y Panamá, el 17 de junio ante Ghana, en Toronto, jugará con un pronóstico general de sol con intervalos nubosos, aunque por la tarde con ligera posibilidad de que caiga algún chubasco, similar a lo que marca en días anteriores el Servicio Meteorológico de Canadá.

Cabe recordar que habrá pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada periodo de todos los encuentros.

El máximo organismo futbolístico universal indicó que "en un procedimiento ahora simplificado" los colegiados "pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber".

Con información de EFE.