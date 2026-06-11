Marruecos modificó su plantel a dos días del debut con Brasil: dos lesionados quedaron afuera del Mundial 2026

A solo tres días de su estreno en el Mundial 2026, Marruecos se vio obligado a realizar dos modificaciones en la lista definitiva de convocados debido a problemas físicos que dejaron fuera a dos futbolistas que estaban llamados a ser titulares.

La selección africana confirmó las bajas del zaguero Nayef Aguerd y del extremo Abdessamad "Abde" Ezzalzouli, dos piezas importantes del plantel que alcanzó las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y que llegaba con grandes expectativas a esta nueva cita mundialista.

Aguerd, defensor de 30 años, arrastraba una lesión en la zona de la ingle que se agravó por una fractura en el pubis y no logró recuperarse a tiempo para el torneo. Por su parte, Abde sufrió un esguince de rodilla durante el amistoso preparatorio frente a Noruega y los estudios posteriores confirmaron que no podría disputar el campeonato.

Ante este panorama, el entrenador Mohamed Ouahbi decidió convocar de emergencia al defensor Marwane Saadane, de 34 años, y al atacante Amine Sbai, de 25, quienes ya se encontraban trabajando junto al grupo en Estados Unidos y participaron en los últimos encuentros de preparación.

Las ausencias representan un golpe importante para una selección que se había ganado el respeto del mundo tras su histórica actuación en Qatar 2022. Tanto Aguerd como Abde fueron protagonistas de los éxitos recientes del combinado marroquí y apuntaban a ser titulares en el debut.

Marruecos integra el Grupo C y tendrá un estreno de máxima exigencia este sábado frente a Brasil en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Luego completará la fase de grupos enfrentando a Escocia y Haití, con el objetivo de repetir o incluso superar la histórica campaña realizada cuatro años atrás en Qatar 2022 donde alcanzaron las semifinales.

El festejo de los jugadores de Marruecos durante la Copa del Mundo de Qatar en 2022. Foto: AFP.

En la previa del torneo, los análisis internacionales ubican a Brasil y Marruecos como los principales aspirantes a avanzar a los dieciseisavos de final, aunque Escocia aparece como un rival capaz de complicar la clasificación.

Los Leones del Atlas vienen de alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones y mantienen una base de futbolistas que compiten en la élite europea, con nombres destacados como Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Hakim Ziyech y el arquero Yassine Bounou.

El equipo ahora es dirigido por Mohamed Ouahbi y vuelve a ser señalado como uno de los seleccionados africanos con mayores posibilidades de llegar lejos en la competición.

Brasil, Marruecos y Escocia vuelven a compartir grupo mundialista 28 años después de Francia 1998, cuando también coincidieron en la fase inicial del torneo.