El árbitro somalí vetado para el Mundial 2026 recibió un premio de la UEFA: dirigirá la Supercopa de Europa

La historia del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan sumó un nuevo capítulo que sacude al fútbol internacional. Apenas unos días después de quedar fuera del Mundial 2026 por no poder ingresar a Estados Unidos, la UEFA anunció que será el encargado de dirigir la final de la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Aston Villa, el próximo 12 de agosto en Salzburgo.

Artan, de 34 años, había sido seleccionado por FIFA para integrar el grupo arbitral de la Copa del Mundo y estaba a punto de convertirse en el primer árbitro somalí en participar de un Mundial.Sin embargo, al arribar a Miami fue rechazado por las autoridades estadounidenses pese a contar con visa válida y acreditación oficial, quedando automáticamente excluido de la competencia.

La situación generó repercusión mundial y abrió un debate sobre el impacto de las políticas migratorias en los grandes eventos deportivos. FIFA confirmó que el juez africano no podría participar del torneo y señaló que no tiene injerencia sobre las decisiones migratorias de los países anfitriones.

El impacto de la decisión estadounidense fue enorme en Somalia, donde Artan es considerado un símbolo de superación y uno de los grandes referentes del deporte nacional.

A su regreso a Mogadiscio la capital de su país, fue recibido como un héroe por cientos de aficionados y autoridades deportivas, que destacaron que su designación para el Mundial ya representaba un logro histórico para el país.

Incluso dirigentes y funcionarios somalíes expresaron públicamente su respaldo al árbitro, entendiendo que la prohibición de ingreso no empaña una trayectoria que lo llevó a convertirse en el mejor árbitro africano de 2025 y en el primer somalí elegido para una Copa del Mundo.

Omar Abdulkadir Artan, el árbitro vetado del Mundial por Estados Unidos, fue recibido como un héroe en su país Foto: EFE

Lejos de quedar al margen, Artan recibió ahora uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. La UEFA, en coordinación con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), lo designó para arbitrar la Supercopa de Europa, encuentro que enfrentará al campeón de la Champions League, PSG, con el ganador de la Europa League, Aston Villa.

El nombramiento fue interpretado como un respaldo al árbitro somalí, considerado uno de los mejores del continente y distinguido por la CAF como el mejor árbitro africano de 2025.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

Desde la UEFA destacaron que la designación busca reconocer su trayectoria y reafirmar los valores de inclusión y cooperación entre las confederaciones.

De esta manera, quien pasó de sufrir una de las mayores frustraciones de su carrera por perderse el Mundial, tendrá ahora la oportunidad de dirigir uno de los partidos más prestigiosos del calendario europeo y escribir una nueva página en la historia del arbitraje africano.

Con información de EFE/AFP.