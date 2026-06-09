"Era el mayor sueño de mi vida": Omar Artan, el árbitro sin Mundial porque Estados Unidos rechazó su ingreso

Lo que debía ser el momento más importante de su carrera terminó convirtiéndose en una profunda decepción. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, designado para participar en el Mundial 2026, fue rechazado por las autoridades migratorias de Estados Unidos al arribar al aeropuerto de Miami y no podrá formar parte del máximo evento del fútbol.

Artan, de 34 años, fue elegido árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025 y estaba a punto de convertirse en el primer somalí en dirigir partidos mundialistas. Sin embargo, tras aterrizar en territorio estadounidense el pasado sábado, fue sometido a un extenso interrogatorio y posteriormente deportado del país.

“Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial”, declaró al diario The New York Times desde Estambul, ciudad a la que fue enviado luego de que se le negara el ingreso.

Según relató el propio árbitro, permaneció cerca de 11 horas siendo interrogado por agentes migratorios antes de ser trasladado a una celda de detención. Horas más tarde fue embarcado en un vuelo de regreso sin recibir una explicación detallada sobre los motivos de la decisión.

Artan aseguró que contaba con toda la documentación necesaria para ingresar al país, incluido el visado correspondiente, acreditaciones oficiales de FIFA y documentación relacionada con su trayectoria profesional.

El árbitro somalí Omar Artan.

“Tenía la documentación correcta, lo tenía todo. Creo que tienen un problema con mi país”, afirmó el árbitro, en referencia a Somalia, una de las naciones afectadas por las restricciones migratorias impuestas por el presidente Donald Trump.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que el árbitro fue considerado inadmisible tras una revisión adicional de sus antecedentes. Sin embargo, las autoridades no brindaron detalles sobre las razones que motivaron la decisión.

El episodio generó una fuerte reacción en Somalia. El Ministerio de Juventud y Deportes defendió públicamente la integridad del árbitro y lamentó que los esfuerzos diplomáticos realizados junto a la FIFA no lograran revertir la situación.

Desde la FIFA señalaron que no tienen competencia para intervenir en los procesos migratorios de los países organizadores y confirmaron que las autoridades estadounidenses les comunicaron que la decisión no sería modificada.

Mientras el Mundial 2026 continúa su marcha en Estados Unidos, México y Canadá, Omar Artan regresará a Mogadiscio con una sensación difícil de borrar: la de haber estado a un paso de cumplir el sueño más grande de su carrera y verlo escapar por motivos que todavía no termina de comprender.