José Mourinho vuelve al Real Madrid: Florentino Pérez confirmó al nuevo entrenador de Federico Valverde

El Real Madrid confirmó este jueves una de las noticias más esperadas del mercado europeo: José Mourinho será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas.

La decisión fue oficializada mediante un comunicado emitido por la institución presidida por Florentino Pérez, que resolvió el regreso del técnico portugués al club donde ya tuvo un exitoso ciclo entre 2010 y 2013.

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", expresó el comunicado oficial difundido por la entidad española.

Además, el club informó que Mourinho se incorporará el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada de cara a la temporada 2026-2027.

La noticia también tiene impacto directo para Uruguay, ya que el portugués será el nuevo entrenador de Federico Valverde, una de las máximas figuras del conjunto merengue y recientemente designado capitán del equipo tras la salida de varios referentes históricos.

El regreso de Mourinho marca una nueva apuesta de Florentino Pérez, quien días atrás fue reelegido como presidente del Real Madrid y rápidamente comenzó a delinear el futuro deportivo de la institución.

El portugués vuelve a una casa que conoce bien y donde conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España en su anterior etapa.

Florentino Pérez, proclamado presidente del Real Madrid hasta 2030. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

El desafío será devolver al Real Madrid al primer plano continental luego de una temporada 2025-2026 que dejó más dudas que certezas.

Pese a contar con un plantel repleto de figuras, el equipo no logró alcanzar los objetivos más importantes y la dirigencia decidió iniciar un nuevo proyecto con un entrenador de fuerte personalidad y amplia experiencia internacional.

Para Valverde, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y llega como uno de los líderes del plantel, comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de un técnico que históricamente se caracterizó por potenciar a futbolistas de gran despliegue físico e intensidad, características que encajan perfectamente con el perfil del uruguayo.