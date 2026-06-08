El nuevo Real Madrid de Federico Valverde: Florentino reelecto hasta 2030 y vuelve Mourinho como entrenador

El presidente ganó las elecciones con amplia ventaja y confirmó el regreso del técnico portugués. Federico Valverde será una de las piezas centrales del nuevo proyecto merengue.

Federico Valverde ya conoce una de las grandes novedades que encontrará cuando regrese al Real Madrid tras disputar el Mundial 2026 con Uruguay.

Florentino Pérez fue reelegido como presidente del club español y su triunfo electoral traerá consigo el regreso de José Mourinho al banco de suplentes del Santiago Bernabéu.

Pérez se impuso en las elecciones frente a Enrique Riquelme con el 65% de los votos y continuará al frente de la institución hasta 2030. Se trató de los primeros comicios con más de un candidato en dos décadas y los socios optaron por la continuidad de quien lleva más de 20 años vinculado a la presidencia madridista.

La principal consecuencia deportiva de la victoria de Florentino será el regreso de José Mourinho. Durante la campaña electoral el dirigente había anunciado que el entrenador portugués sería su apuesta para liderar el próximo proyecto deportivo y, tras conocerse el resultado, confirmó que volverá a ocupar el cargo.

Incluso, en su discurso de victoria, Pérez destacó el retorno de “uno de los mejores entrenadores del mundo”, en referencia al portugués, cuyo anuncio oficial se espera en las próximas horas.

José Mourinho durante el partido que Fenerbahce perdió en Lisboa contra Benfica. Foto: EFE.

Será el segundo ciclo de Mourinho en el conjunto merengue. El entrenador dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, período en el que conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora regresará trece años después con la misión de devolver al equipo a la pelea por todos los títulos.

La llegada de Mourinho se da después de una temporada 2025/26 muy por debajo de las expectativas para el conjunto merengue. Real Madrid cerró este ciclo sin títulos, quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League, cayó prematuramente en la Copa del Rey y tampoco pudo evitar que Barcelona se quedara con La Liga.

Discurso íntegro de Florentino Pérez tras ser reelegido presidente. pic.twitter.com/ucBkVUPS5L — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

El fracaso deportivo llevó al club a plantear una profunda renovación de su proyecto futbolístico, con el regreso del entrenador portugués y la intención de reforzar varias posiciones del plantel.

En ese contexto, Federico Valverde aparece como una de las piezas innegociables del nuevo ciclo. El uruguayo fue uno de los futbolistas más regulares del Real Madrid durante una campaña compleja y todo indica que será uno de los líderes del proyecto que encabezará Mourinho, quien ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación de incorporaciones para volver a competir por la Champions League y recuperar el dominio en España.

Con información de EFE.