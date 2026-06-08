Guillermo Almada asumió como DT del América de México y dirigirá a dos de los mundialistas con Uruguay

Guillermo Almada fue anunciado el domingo como nuevo director técnico de las Águilas del América, a partir del próximo Torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano que comenzará el 16 de julio. El uruguayo, de 59 años, volverá al fútbol azteca donde tuvo un etapa exitosa con el Pachuca, club con el que ganó una Liga y la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Para el América representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada", expresó la dirigencia de las Águilas en un comunicado. Allí dirigirá a dos uruguayos que representarán a Uruguay en el Mundial 2026: Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. Cabe recordar que Rodrigo Aguirre dejó el equipo en febrero para sumarse a Tigres y que Thiago Espinosa tiene avanzada su saluda al fútbol estadounidense.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

En el palmarés de Almada como entrenador también figura un campeonato de liga en Ecuador con el Barcelona de Guayaquil.

El técnico nacido en Montevideo, que comenzó su carrera en Tacuarembó FC y River Plate, asumirá las riendas del conjunto americanista, que la semana pasada puso fin a una etapa de tres años bajo la conducción del brasileño André Jardine.

Almada recibe a un América que fue tricampeón de liga con Jardine, pero falló en sus intentos de ganar la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

El popular club azulcrema confía en que Almada lo llevará a cumplir "el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región".

Tercer equipo en México

El América será el tercer equipo para Almada en el fútbol mexicano; antes dirigió al Santos durante dos años, de 2019 a 2021, y luego estuvo con el Pachuca entre 2022 y 2025.

Almada regresa a México tras pasar la temporada 2025-2026 en el fútbol de España con el Real Valladolid de la segunda división y el Real Oviedo en primera. Fue cesado por el Valladolid en diciembre de 2025 tras negociar su contrato con el Oviedo. De inmediato tomó al club oviedista, con el que sufrió el descenso a Segunda División al final de la temporada.

COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores… pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

Con información de AFP.