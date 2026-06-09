La oferta millonaria que el Real Madrid le hizo al Atlético por Julián Álvarez y la respuesta del Colchonero

El mercado de pases europeo sumó un nuevo capítulo de alto impacto este martes luego de que el Real Madrid confirmara oficialmente que presentó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, propuesta que fue rechazada por el Atlético de Madrid.

A través de un comunicado, el club merengue informó que la decisión fue tomada tras una reunión de su Junta Directiva y que la oferta fue trasladada al conjunto rojiblanco. Sin embargo, la respuesta del Atlético fue concreta: agradeció el interés, pero rechazó la propuesta y recordó que el delantero argentino tiene una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

La cifra ofrecida por el Real Madrid habría significado la inversión más alta de la historia de la institución presidida por Florentino Pérez. De hecho, durante la reciente campaña electoral, el mandatario había adelantado que estaba dispuesto a desembolsar 150 millones de euros por un futbolista considerado estratégico para el futuro del equipo.

Julián Álvarez, de 26 años, se ha transformado en una de las grandes figuras del Atlético desde su llegada procedente del Manchester City. En dos temporadas disputó 106 partidos y convirtió 49 goles, números que despertaron el interés de varios gigantes europeos.

Además del Real Madrid, equipos como Arsenal, Paris Saint-Germain y Barcelona siguieron de cerca la situación del campeón del mundo con Argentina. Sin embargo, la postura del Atlético siempre fue clara: el futbolista no está en venta.

Desde la dirigencia colchonera remarcan que el delantero mantiene una actitud ejemplar dentro y fuera del campo y que nunca demostró interés en una supuesta salida del club. Incluso, en las últimas semanas, el Atlético había manifestado su malestar por las constantes especulaciones y versiones sobre el futuro del atacante. Con el Real Madrid no se quedó atras y realizó una serie de posteos en sus redes sociales donde se burlaba de su "intento" por adquirir la ficha del jugador argentino.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

La noticia negativa también marca una postura firme de la institución madrileña, que considera a Julián una pieza fundamental para el proyecto deportivo de los próximos años. Con contrato vigente hasta 2030 y una cláusula prácticamente inaccesible, el argentino seguirá siendo uno de los pilares del equipo dirigido por Diego Simeone.

Por ahora, el intento del Real Madrid quedó en eso: una oferta histórica que no alcanzó para convencer a su clásico rival y que confirma el enorme valor que tiene hoy uno de los delanteros más cotizados del fútbol mundial.

Con información de EFE.