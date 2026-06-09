Dónde ver Argentina vs. Islandia en vivo hoy martes 9 de junio de 2026 en el amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Argentina se enfrentará a Islandia este martes 9 de junio de 2026 en su último partido amistoso antes del comienzo del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos, y comenzará a partir de las 22:00 horas.

Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontan su último ensayo antes de debutar oficialmente en la Copa del Mundo frente a Argelia el próximo 16 de junio.

Dónde ver el amistoso entre Argentina e Islandia en vivo

Este partido se podrá ver en vivo desde Argentina y Uruguay por Dsports y su plataforma de streaming DGO. Se podrá ver desde TyC Sports Argentina y Telefe Argentina.

Para ver Argentina vs. Islandia en vivo desde Estados Unidos, el encuentro será televisado por ESPN, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App, TyC Sports Internacional y el servicio de ViX.

Lionel Messi, el gran ausente del amistoso

En este encuentro, el entrenador del campeón del mundo optará por no arriesgar a Lionel Messi, que estuvo en el banco contra Honduras en el amistoso del sábado 6 de junio, sin jugar ni un minuto, una imagen inimaginable en otras épocas.

El capitán de la Albiceleste terminó su participación en la MLS con un problema muscular que alteró la planificación, aunque eso no impedirá la participación en su sexta Copa del Mundo, un récord que apunta a compartir con el portugués Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa.

Lionel Messi festejando un gol con la selección de Argentina. Foto: @leomessi.

La Pulga, que cumplirá 39 años el 24 de junio próximo, se recupera de una contractura en la pierna derecha, pero Scaloni destacó que su número 10 "se entrenó con el grupo, y eso es importante. Viene bastante bien, incluso puede ser que juegue algunos minutos" frente a Islandia.

Argentina llega golpeada por las lesiones

"No quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones, vamos a esperar", explicó Scaloni, que en el triunfo del sábado pasado sobre Honduras (2-0) dispuso el ingreso de varios jóvenes, incluidos cuatro debutantes absolutos en la selección.

En la segunda mitad del choque contra los centroamericanos, Scaloni dispuso los estrenos del portero Santiago Beltrán y el delantero Joaquín Freitas (River Plate), el volante ofensivo Tomás Aranda (Boca Juniors) y el zaguero Nicolás Capaldo (Hamburgo), mientras que fue titular el defensor Agustín Giay (Palmeiras), que tenía unos pocos minutos previos.

Giay y Capaldo son algunos de los candidatos a ocupar la plaza de Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), desafectado del plantel mundialista por un desgarro.

"Cuando los argentinos salen a una cancha siempre dan todo, no se guardan nada. Por eso administramos las cargas e intentamos darle minutos a la mayoría. No nos vamos a apresurar para elegir el jugador que se va a sumar, porque tenemos que evaluar muchos compañeros más", dijo Scaloni sobre el posible reemplazo de Balerdi.

El entrenador también está preocupado por la situación de Leandro Paredes, que con un desgarro leve no se entrena a la par del plantel, y de Julián Álvarez, con una inflamación en un tobillo. Además, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, se recupera de una fractura en un dedo en la mano derecha que no le impediría llegar al debut del 16 de junio contra Argelia.

El delantero argentino Julián Álvarez es uno de los futbolistas que llegan afectados por lesiones de cara al Mundial 2026. Foto: @Argentina.

En las últimas horas, Argentina sí pudo sumar a Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que después de varias jornadas trabajaron junto con el resto del equipo, pero los dos últimos, ocupantes del lateral derecho, serán exigidos para saber si llegarán en condiciones, y allí podría haber otra variante.

Con información de AFP