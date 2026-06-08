Cristiano Ronaldo: "Sigo una dieta alta en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras"

Es muy poco habitual que un futbolista siga en actividad después de los 40 años, y mucho menos que siga compitiendo al máximo nivel del deporte rey. Pero Cristiano Ronaldo no es un jugador de fútbol más, y no solo por sus cinco títulos de Champions League o su legado en clubes del calibre de Real Madrid o Manchester United. El portugués también quedará enmarcado en la historia por la cantidad de años en los que ha permanecido en la élite del balompié, y a sus 41 años, atribuye esa capacidad de mantenerse en lo más alto a su nutrición y el cuidado de su físico.

Cristiano se prepara para disputar en sexto Mundial de su carrera, logro que comparte únicamente con Lionel Messi y Guillermo Ochoa. Viene de una temporada en la que disputó 37 partidos con el Al-Nassr de Arabia Saudita y convirtió 30 goles.

El exjugador del Real Madrid afirma que su dieta tiene mucho que ver con su gran forma física: "La disciplina en la nutrición siempre ha sido una parte clave de mi éxito, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego", aseguró CR7, según el diario deportivo Sport.

La dieta de Cristiano Ronaldo que lo mantiene en lo más alto del fútbol

Cristiano Ronaldo desveló cuáles son sus hábitos alimentarios en una presentación pública que realizó en 2021: "Sigo una dieta alta en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados", indicó el luso, según As de España. También dio a conocer que puede llegar a ingerir seis comidas diarias con un régimen en el que come cada tres o cuatro horas.

El delantero subrayó que para todos aquellos que entrenen con regularidad es importante "mantener altos los niveles de energía para alimentar su cuerpo y lograr un mejor rendimiento". Según As, su desayuno comienza con alimentos variados: queso, jamón, yogur desnatado, fruta o palta en tostadas.

Cristiano Ronaldo mostrando su físico mientras pasaba la Navidad en el Polo Norte. Foto: Cristiano Ronaldo en Instagram.

Otra clave de la dieta de Cristiano Ronaldo es evitar el alcohol y los alimentos ultraprocesados. La cantidad de ejercicios de fuerza y aeróbicos que Ronaldo realiza para mantener la masa muscular debe ir acompañada de una alimentación adecuada. Esto, para no ganar grasa, sino tener energía para cumplir con las tareas que se le exigen, señalan los expertos.

Los alimentos que Cristiano Ronaldo evita comer

Giorgio Barone, quien fue chef de Cristiano, reveló recientemente algunos pormenores de la dieta del ganador de cinco Balones de Oro, incluyendo los alimentos que siempre evita: "Nada de leche... Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Los terneros no beben leche después de los tres meses. Los animales no beben la leche de otros animales", contó Barone, según El Tiempo (GDA) de Colombia.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los futbolistas clave de la selección de Portugal de cara al Mundial 2026. Foto: AFP

“La dieta de Cristiano es equilibrada. Come un poco de todo, pero siempre sano. Para empezar el desayuno, toma aguacate con café, huevos y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. Para el almuerzo suele comer pollo, pescado y siempre verduras. Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina. Nada de pasta, pan ni otros tipos de alimentos. Por la noche, come ligero, normalmente pescado o carne en filete. Siempre acompañado de verduras”, señaló a Covers.com, según el medio colombiano.