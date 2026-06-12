Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 12 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

La actividad por el Mundial 2026 sigue este viernes con dos partidos: Canadá ante Bosnia y Herzegovina, desde la hora 16:00, en el Estadio Toronto, mientras que a las 22:00 se medirán Estados Unidos frente a Paraguay en Los Ángeles.

Edin Dzeko, el arma de Bosnia

Edin Dzeko. Foto: AFP.

Llegó el momento de que Canadá debute en su Copa del Mundo y su director técnico, el estadounidense Jesse Marsch, lo palpitó de forma especial: “Si te dedicas a esto, este es el lugar en el que quieres estar”. Enfrente estará Bosnia Herzegovina que es liderada por el experimentado Edin Dzeko. Los dragones vuelven a la cita mundialista luego de 12 años e intentarán dar el golpe para sumar una victoria clave en su estreno en suelo canadiense.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Estadio Toronto.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (ARG).

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG) y Antonio García (URU).

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed, Liam Millar; Jonathan David, Clye Larin. DT: Jesse Marsch.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Samed Bazdar, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

El gran duelo de la jornada

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: EFE

La Copa del Mundo continúa hoy con el estreno de otros de los organizadores, Estados Unidos, ante Paraguay. Este cruce estará marcado por el choque de dos técnicos argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

En el local Christian Pulisic, del Milan, será el hombre a seguir, en la albirroja se destaca la fortaleza defensiva de su capitán, Gustavo Gómez, pieza clave del Palmeiras.

Las diferencias

La escuela argentina manda en ambos equipos, pero el estilo que proponen Pochettino y Alfaro es muy diferente.

Sobrio al plantarse en el campo, el entrenador de Estados Unidos enfrentó varios altibajos en el camino al Mundial. Pero a fin de año dio la gran nota al golear con suplentes a Uruguay por 5-1.

Días atrás, Estados Unidos le dio batalla a Alemania pese a que perdió 2-1 en su último ensayo antes del debut en el Mundial.

Más armados futbolísticamente que cuando el país albergó la Copa del Mundo en 1994, los estadounidenses saben que pueden “competir con cualquiera”, dijo Pulisic. Además, contó que el DT los enfocó en “estar listos para la batalla”.

Conocido por un tono filosófico a sus arengas y discursos, Alfaro apeló en la antesala mundialista a la épica para encender a sus jugadores y a la hinchada.

En Sudafrica 2010, su última participación en un Mundial, los guaraníes pusieron en aprietos en cuartos de final a la España, que se proclamaría campeona.

Alfaro intentará que su plantel vuelva a ser un “equipo molesto” para los poderosos. Además de Gómez, cuenta con jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón y Julio Enciso, goleador del equipo que llega al debut tras lesionarse en el muslo derecho en el último amistoso de Paraguay.

Si bien se esperaba que el jugador estuviera listo recién para el segundo partido, ante Turquía, en el último entrenamiento del jueves se movió en el campo y podría ser de la partida en el debut.

Estados Unidos vs. Paraguay

Hora: 22:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Asistentes: Hessel Steegstra y Jan De Vries (NED).

VAR: Carlos Del Cerro (ESP) y Dennis Higler (NED).

Estadio: SoFi Stadium.

Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Miles Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Antonio Sanabria, Alex Arce. DT: Gustavo Alfaro.

