Mundial 2026 en vivo hoy 12 de junio: últimas noticias de la Selección de Uruguay, partidos y la fecha

El Mundial 2026 tiene este viernes su segunda jornada con la ceremonia inaugural que contará con dos epicentros ya que tras la primera en Ciudad de México, ahora es turno para que se luzca Canadá en Toronto y también Estados Unidos en Los Ángeles para dar por cerradas las aperturas de la Copa del Mundo.
Mientras tanto, el fútbol también sigue y los partidos de este viernes son los que protagonizarán la selección de Canadá y la selección de Bosnia y Herzegovina desde la hora 16:00 por un lado y la selección de Estados Unidos ante la selección de Paraguay a partir de la hora 22:00.
Por otro lado, la selección de Uruguay sigue entrenando de cara al estreno mundialista en el Grupo H que será este lunes 15 de junio desde la hora 19:00 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami y para eso, Marcelo Bielsa ya está dando varias pistas sobre el equipo titular que planea para ese encuentro.
Las pistas de Marcelo Bielsa de cara al debut de Uruguay en el Mundial 2026
En el entrenamiento que la selección de Uruguay realizó este jueves en Playa del Carmen, de entrada llamó la atención que eran menos jugadores de los habituales y ese hecho tenía una explicación: Marcelo Bielsa dividió al plantel en dos. Primero practicaron los suplentes y, posteriormente, los 11 titulares que planea para el debut del lunes contra Arabia Saudita. En el segundo grupo estuvieron Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez. Con esos nombres se podrían utilizar varios sistemas: desde el 4-3-3 habitual del DT rosarino, hasta el 4-4-2 pasando por el 4-1-4-1, con Ugarte de tapón y Darwin de centrodelantero.
Leé la nota completa acá.
¿Qué partidos se juegan hoy por el Mundial 2026?
La segunda jornada de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos volverá a tener dos encuentros este viernes 12 de junio. A la hora 16:00 de Uruguay, la selección de Canadá se medirá ante la selección de Bosnia y Herzegovina en Toronto, mientras que desde las 22:00 de nuestro país saldrán a escena la selección de Estados Unidos y la selección de Paraguay, que luego de 12 años de ausencia regresa al Mundial en medio de una gran expectativa.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a una nueva jornada de cobertura de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos que es la segunda después de la gran ceremonia inaugural en Ciudad de México. Con nuestros enviados Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, y con todo el resto del equipo en Montevideo, te invitamos a seguir el minuto a minuto del Mundial 2026 y por supuesto, de la selección de Uruguay. ¡Vamos!