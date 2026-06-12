Mundial 2026 en vivo hoy 12 de junio: últimas noticias de la Selección de Uruguay, partidos y la fecha

El Mundial 2026 tiene este viernes su segunda jornada con la ceremonia inaugural que contará con dos epicentros ya que tras la primera en Ciudad de México, ahora es turno para que se luzca Canadá en Toronto y también Estados Unidos en Los Ángeles para dar por cerradas las aperturas de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, el fútbol también sigue y los partidos de este viernes son los que protagonizarán la selección de Canadá y la selección de Bosnia y Herzegovina desde la hora 16:00 por un lado y la selección de Estados Unidos ante la selección de Paraguay a partir de la hora 22:00.

Por otro lado, la selección de Uruguay sigue entrenando de cara al estreno mundialista en el Grupo H que será este lunes 15 de junio desde la hora 19:00 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami y para eso, Marcelo Bielsa ya está dando varias pistas sobre el equipo titular que planea para ese encuentro.