La selección de Uruguay tendrá su debut en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita el próximo lunes 15 de junio, desde las 19:00, en el Hard Rock Stadium de Miami. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, desde este sábado 13 hasta el lunes 15 se registrarán temperaturas récord de calor extremo.

Con base en NWS, para el lunes 15 de junio se esperan "cielos mayoritariamente soleados, con una máxima cercana a los 89°F (aprox 31°C) y un 50% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas", publicó Univisión.

En la misma línea, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo este viernes en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que para el lunes el tiempo en Miami tendrá "la expectativa de máxima de 30°C, con chaparrones en la mañana y en la tarde alguna tormenta cercana que puede producir algún chaparrón".

Hard Rock Stadium Miami Foto: Cortesía Copa Airlines

FIFA permite ingresar con botellas de agua al estadio

La FIFA había prohibido inicialmente a los aficionados llevar botellas de agua a los estadio del Mundial. Sin embargo, el pasado viernes dio marcha atrás y anunció que sí se podrá acceder a los recintos deportivos con "una botella de agua de plástico blando".

"Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica", informó la FIFA.

"Como explicó el director de operaciones del Mundial 2026, Heimo Schirgi, no se permitirá el ingreso de botellas duras y reutilizables por motivos de seguridad", añadió en la nota.