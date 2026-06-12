Uruguay debuta el lunes, ¿vos cuando empezás a entrenar? Planificarlo hoy puede cambiar tu salud mañana

Hay una fecha deportiva en el calendario que todo el país tiene marcada. La tuya también existe, aunque todavía no la hayas puesto. El 15 de junio a las siete de la tarde, Uruguay sale a la cancha en Miami contra Arabia Saudita. Detrás de esos 11 jugadores hay meses de preparación, un cuerpo técnico entero, semanas de ajustes para llegar óptimos a ese día. La fecha se conoce desde diciembre. Nadie improvisó nada. Y acá vengo con una pregunta incómoda (porque me encantan): ¿cuándo es tu partido?

Por supuesto que no estoy hablando de fútbol, obtuve tu atención y voy a aprovechar el momento para hacerte con el dedo -dos toques- en el hombro. Hablo de esa fecha que casi todos tenemos dando vueltas en algún rincón de la cabeza: los 40, 50 que se vienen, el verano, vacaciones, la juntada con exalumnos de generación del liceo ‘Pepito’, ese chequeo médico que venís pateando, el pantalón que ya no cierra…está ahí, aunque uno haga como que no.

¿Cuál es tu partido?

Lo que separa a un deportista de élite del resto no es que nacieron tocados por la mano de Maradona, es que trabajan durante mucho tiempo hacia una fecha con un plan diagramado.

Un futbolista de élite recorre entre 10 y 12 kilómetros por partido. Su entrenamiento base no es solamente correr, sino que además es fuerza muscular, potencia explosiva y trabajo de recuperación. El músculo fuerte es el que aguanta 90 minutos y vuelve al otro día.

Federico Valverde no llega bien al Mundial porque “hace algo de gimnasio cuando puede”. Llega porque cada sesión del año estuvo pensada para que su cuerpo rinda en julio (si señores, Uruguay llega lejos) la preparación de un futbolista profesional requiere progresión planificada, pero la tuya también: cada sesión del año debe estar pensada para que tu cuerpo rinda en “un montón de años hacia adelante”.

Esto no corre solamente para deportistas elite, corre para cualquiera de nosotros, para quién quiera cambiar su composición corporal, salud, o simplemente sentirse/verse mejor con su cuerpo.

Es frecuente para mí, que lleguen clientes disgustados porque llevan un tiempo entrenando sin ver resultados significativos o se sienten estancados y siempre les pregunto lo mismo: ¿tienen una dirección, objetivo, planificación, progresión? La mayoría de las veces hacen cosas variadas, pero sin cuestionarse hacia dónde van.

Por supuesto que cualquier tipo de actividad física es una buena decisión para tu salud, pero si sentís que no estás llegando a lo que buscás, quizás es momento de sentarse a investigar, anotar o pedir ayuda.

Un jugador de Bielsa no pisa la cancha sin saber qué se le va a pedir. Vos tampoco improvises, cuando toque pisar el gimnasio/clase o la rambla pregúntate qué querés lograr a largo plazo y cuáles son los pasos que seguirás -de menor a mayor- para lograr tus objetivos.

Agustina Ramírez

Llegar preparado

En realidad es bastante simple, la biología no anda con vueltas, el cuerpo se adapta a lo que le ponés adelante. Si el estímulo es siempre el mismo, la adaptación se frena. Si el músculo no tiene motivo para fortalecerse ni la grasa para moverse, no lo hace. El organismo si lo dejás es bastante perezoso y tratará de ahorrar energía, situación que pega más fuerte a partir de los 40.

Ahí el cuerpo arranca a perder masa muscular solo, entre un 3% y un 5% por década, si nada lo frena. Eso tiene nombre: sarcopenia. No duele, no avisa, no se siente. Avanza nomás.

Un montón de gente llega a los 60 más cansada, con menos fuerza para lo de todos los días, peleando con el peso, y le echa la culpa a la edad pero parte de la historia es que perdieron músculo durante años sin enterarse, porque nadie les avisó que había algo concreto para hacer. Mi intención no es asustarlos, solo que se tome cada vez más conciencia y eso no le suceda a nadie.

El músculo es tejido vivo, que trabaja todo el tiempo, más masa muscular significa más gasto en reposo (consumimos energía estando quietos, para las funciones biológicas del organismo), mejor manejo del azúcar, articulaciones más protegidas.

Agustina Ramírez

Es menos riesgo de caerse, más capacidad de recuperarse de una enfermedad o una operación. De paso te tiro un dato que alarma un poco: cuánto músculo tenés a los 60 predice bastante bien cómo andará tu cuerpo a los 75 años.

Los futbolistas que disputan este Mundial tienen un equipo entero a su disposición, cuidando que esa pérdida no aparezca durante su carrera. Para una persona como vos y yo, la receta es la misma: fuerza, progresión (paso a paso) proteína suficiente y un plan que tenga un sentido de una semana a la otra, todo fríamente calculado.

El Mundial arrancó el 11 de junio, Uruguay juega el 15. Para ellos, lo que se podía hacer ya está hecho. Para vos todavía hay margen para empezar a construir algo. Esa fecha la elegís vos.