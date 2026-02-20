¿Ectomorfo, mesomorfo o endomorfo? Descubrí qué tipo de cuerpo tenés para alcanzar los mejores resultados cuando entrenás

Si sentís que estás haciendo todo bien, vas a clases en el gimnasio, salís a correr, comés saludable pero seguís sin ver resultados, no culpes a la genética: todos los cuerpos pueden transformarse y lo digo con propiedad porque de eso trabajo. Lo veo día a día, no hay una receta pero por ahí no estás dando con la estrategia justa y/o desconocés las fortalezas que vos mismo tenés para lograr los cambios que buscás.

Hoy te acerco una guía para saber cuál va a ser tu punto de partida y qué señales de entrenamiento/nutrición son las adecuadas.

Cuerpos ectomorfos

Cuerpos ectomorfos. Imagen generada por inteligencia artificial.

Quienes tienen este tipo de cuerpo suelen ser personas con huesos finos y largos (piernas, brazos largos). El típico flaco que pasa comiendo y no engorda que todos envidiamos. Estas personas por lo general se quejan de no ver resultados en el gimnasio y no aumentan masa muscular, pero la realidad es que el cuerpo es más eficiente quemando energía que construyendo tejido. Estrategias posibles:

Entrenar cada músculo dos veces por semana pero con pocas series 6-8 y priorizar ser fuerte con movimientos básicos ( sentadilla , peso muerto , press ).

cada dos veces por semana pero con pocas series 6-8 y priorizar ser fuerte con ( , , ). No excederse con las sesiones de cardio para no interferir con la señal anabólica ( crecimiento muscular ).

para no interferir con la señal ( ). Superavit calórico. No saltearse comidas ni pasar el día a mate.

Cuerpos mesomorfos

Cuerpos mesomorfos. Imagen generada por inteligencia artificial.

El tipo de cuerpo que todos queremos. Tiene una ventaja que es tener una mayor capacidad de particionamiento de nutrientes. Significa que gran parte de las calorías que ingiere se dirigen al tejido muscular. Además, tienen una muy buena relación hormonal y huesos pesados que permiten soportar fuerza.

El inconveniente es que suelen estancarse rápidamente, sobre todo cuando no saben programar los períodos de entrenamiento. Saben que ven resultados, van y hacen, pero la programación es parte del progreso. Estrategias posibles:



Planificar el entrenamiento . Al tener una estructura mecánica eficiente pueden tolerar volumen de entrenamiento elevado (15-20 series semanales por grupo muscular). Para que esto sea eficiente, es necesario tener controlados los períodos de trabajo fuerte y de descarga.

. Al tener una estructura mecánica eficiente pueden tolerar elevado (15-20 series semanales por grupo muscular). Para que esto sea eficiente, es necesario tener controlados los períodos de trabajo fuerte y de descarga. Variar estímulos. Al adaptarse rápidamente pueden alternar trabajos de fuerza (pocas repeticiones, carga alta) con trabajos de estrés metabólico (más repeticiones, menos peso, menos descanso).

Cuerpos endomorfos

Cuerpo mesomorfos. Imagen generada por inteligencia artificial.

Es el tipo de cuerpo que sobrevivía en el pasado, el que prefiere almacenar los carbohidratos como grasa en lugar de llevarlos al músculo. Suelen ser personas grandes o robustas, tienen facilidad para ganar masa muscular pero también para ganar grasa. Por lo general dicen tener el metabolismo lento y lo que en realidad sucede es que es un cuerpo eficiente ahorrando energía. Estrategias posibles:

Entrenar fuerza . Tener más masa muscular mejora la sensibilidad a la insulina y eleva la tasa metabólica en reposo ( tasa metabólica basal se le llama a la energía que el cuerpo consume para las funciones biológicas del cuerpo , tenerla mas alta significa consumir más energía ).

. Tener más mejora la y eleva la ( se le llama a la que el consume para las funciones biológicas del , tenerla mas alta significa consumir más ). No saltarse comidas ni abusar de alimentos que disparen la insulina como harinas refinadas , azúcares , etcétera.

como , , etcétera. No hacer solo cardio. Muchas veces pasa que hacen horas de cardio sin ver resultados. Es genial que entrenen la resistencia pero esto va más allá de lo aeróbico y su combustible. Un cuerpo con más masa muscular quema más calorías incluso durmiendo. Priorizá el entrenamiento de fuerza. Se puede jugar con estrategias como reducir los descansos para aumentar el gasto metabólico o combinar series de fuerza (por ejemplo circuitos de fuerza con pesas) y aumentar el NEAT (que significa Termogénesis de la Actividad No Asociada al Ejercicio).

Algunos somos eficientes quemando energía, otros lo somos acumulándola en tejido muscular y otros, reservándola. Podemos hacer una analogía con la forma en que algunas personas tienen mayor facilidad para algunas disciplinas que para otras. Pero recordá que esto no nos condiciona por completo.

Todo se entrena y se mejora de forma inteligente y buscando el método y camino adecuado para alcanzar los objetivos que nos hayamos trazado. Seguime en Instagram para más consejos sobre cómo beneficiar tu salud a través del ejercicio.