Quién es Laniyan Neves, el as en la manga para la recuperación de Giorgian De Arrascaeta en el Mundial

Enviado a Playa del Carmen, México

Entrenamiento de miércoles por la tarde. Mientras la mayoría de los futbolistas de Uruguay entrenaban en el campo, Giorgian de Arrascaeta afinaba su recuperación en el gimnasio que queda contiguo a la cancha.

Pero no estaba solo, ya que se encontraba con el fisioterapeuta Laniyan Neves, este brasileño que acompaña al 10 a la recuperación del desgarro en el gemelo y cuya presencia fue impulsada por el propio futbolista, por la plena confianza que tiene en él y por cómo lo ha tratado en otras lesiones durante los últimos años en el Flamengo.

El equipo de Río de Janeiro incluso aplaudió la presencia de Neves en el Mundial, tratándolo como uno más dentro de un grupo de 11 personas que representarán a sus selecciones y que forman parte del club más popular de Brasil. El profesional lógicamente que se viste con toda la indumentaria de la Celeste, como un integrante más del cuerpo técnico, dentro de un staff médico que tiene al pedrense Luis Pinasco como uno de los fisio más reconocidos en el equipo.

Con el cambio de directiva en Flamengo en 2025, Neves había sido sacado del club, pero los futbolistas impulsaron su regreso, por su calidad profesional y por el vínculo que mantiene con los protagonistas. Ellos pidieron para que regresara. Entró al club como pasante, y luego fue ascendido al equipo principal en 2020. Hoy es el encargado de recuperar a Giorgian.