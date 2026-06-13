Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026: dónde ver el partido y a qué hora comienza

Países Bajos y Japón jugarán el domingo 14 de junio de 2026 por el Grupo F del Mundial 2026. El partido se disputará en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Estados Unidos. El partido inicia a las 17:00 horas.

El encuentro pondrá frente a frente a dos fuertes selecciones con aspiraciones de avanzar en una zona exigente. La Naranja Mecánica procurará imponer su jerarquía desde el inicio, mientras que el combinado nipón buscará sumar puntos que le permitan posicionarse mejor en la pelea por la clasificación.

Dónde ver el partido entre Países Bajos y Japón

Para quienes busquen dónde ver el partido en vivo, el encuentro podrá seguirse por DSports, DSports 2 y Canal 5 (gratis) a través de la televisióny también por DGO, Antel TV, Disney+ Premium, DAZN y AUF.TV en streaming.

Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra opción para ver el cruce.

Cómo llegan Países Bajos y Japón previo a su debut

Se registran tres enfrentamientos entre neerlandeses y nipones: Países Bajos ganó dos, Japón no consiguió victorias y hubo un empate. La diferencia de goles también favorece al equipo europeo, con seis tantos convertidos contra dos del seleccionado japonés en el global.

Países Bajos es una selección de referencia en Europa: compite en la UEFA, fue finalista de la Copa del Mundo en 1974, 1978 y 2010, y tiene como gran hito continental la Eurocopa de 1988. También alcanzó la definición de la UEFA Nations League en 2019, una muestra de su vigencia en el primer nivel.

Con grandes nombres como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay o Ryan Gravenberch a disposición del técnico Ronald Koeman, los neerlandeses buscarán ese Mundial que tan esquivo se les ha hecho en su historia.

Memphis Depay en un partido con la selección de Países Bajos. Foto: KARIM JAAFAR}.

Japón, por su parte, llega como una de las potencias de Asia. Con títulos continentales en 1992, 2000, 2004 y 2011, consolidó un proyecto competitivo que también se reflejó en los Mundiales: superó la fase de grupos y llegó a octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022.

Los japoneses recibieron un duro golpe previo a este partido. Wataru Endo, capitán y una de las principales figuras del combinado asiático, confirmó que no podrá disputar la Copa del Mundo por la lesión que arrastra desde hace varias semanas y, además, anunció su retiro definitivo de la selección nacional.

Wataru Endo capitán de Japón y futbolista de Liverpool Foto: Japón

Con esos antecedentes, el partido aparece como una prueba de peso para ambos: la historia favorece a la selección neerlandesa, pero el presente del fútbol japonés invita a esperar un cruce intenso, con mucho en juego para la proyección dentro del Grupo F.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.