Dónde ver Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026 en vivo: horario y canales que lo transmiten

Alemania y Curazao se enfrentarán el domingo 14 de junio de 2026 por el Grupo E del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El encuentro empieza a las 14:00 horas.

Será el inicio del camino para ambos en la zona, con la necesidad de sumar desde el primer partido para encaminar sus aspiraciones en una serie que no admite margen temprano de error. El partido presenta un escenario de David contra Goliath por ser el choque entre un país que vive su primera experiencia mundialista y un histórico de las Copas del Mundo.

Dónde ver el partido entre Alemania y Curazao

Para quienes busquen dónde ver el encuentro, el partido estará disponible por DSports en televisión por cable, mediante DGO en streaming y también a través de Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo, para todo el territorio uruguayo. Otras opciones para observar el debut de Alemania en el Mundial son DAZN, Flor Sports y AUF.TV.

Historial y datos de Alemania vs. Curazao

Es la primera vez que Alemania y Curazao se enfrentarán en la historia. Sin embargo, el contraste de recorrido internacional marca buena parte de la previa. La selección alemana pertenece a la elite de la UEFA y construyó su prestigio con cuatro Copas del Mundo ganadas, en 1954, 1974, 1990 y 2014, además de campañas frecuentes en instancias decisivas de Mundiales y Eurocopas.

Esta versión de Alemania llega con grandes figuras que buscarán devolver a la Mannschaft a lo más alto. Entre ellas, están Kai Havertz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leroy Sané y Florian Wirtz.

Kai Havertz, centrodelantero de Alemania, entrenando con su selección. Foto: @DFB_Team_EN.

Curazao llega desde la Concacaf caribeña con un crecimiento sostenido en la última década, apoyado en torneos regionales y en la Liga de Naciones de la Concacaf. Su clasificación para 2026 supone un hito: será su primera Copa del Mundo y el país menos poblado en alcanzar el torneo, con unos 156.000 habitantes.

Con esos antecedentes, el cruce pondrá frente a frente a una potencia acostumbrada a competir por objetivos grandes y a un debutante que buscará transformar su estreno mundialista en un punto de partida histórico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.