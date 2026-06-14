Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Mundial

Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026: hora, dónde verlo en vivo y el historial entre las selecciones

Suecia y Túnez se enfrentarán el domingo 14 de junio en el Estadio BBVA de Guadalupe, México, por el Grupo F del Mundial 2026: cómo verlo desde Uruguay y el historial.

El País
El País
13/06/2026, 22:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Los jugadores de Suecia festejan la clasificación al Mundial 2026.
Los jugadores de Suecia festejan la clasificación al Mundial 2026.
Foto: EFE.

El domingo 14 de junio de 2026, Suecia y Túnez jugarán por el Grupo F del Mundial 2026 en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El encuentro es a las 23:00 horas.

El cruce pondrá frente a frente a una selección europea con tradición competitiva y a un equipo africano acostumbrado a plantear partidos cerrados. En una fase de grupos donde cada detalle puede pesar, ambos llegarán con la necesidad de sumar puntos para sostener sus aspiraciones.

FIFA le exigió a Egipto que removiera de su camiseta las siete estrellas de cara al Mundial 2026 por una razón

Dónde ver el partido entre Suecia y Túnez

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y también a través de DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo. También está disponible por las plataformas DAZN, Flow Sports y AUF.TV.

Historial y datos de Suecia vs. Túnez

En el historial entre Suecia y Túnez se registran cuatro enfrentamientos, con dos victorias de Suecia, una de Túnez y un empate.

Suecia, conocida en distintas épocas por apodos vinculados a su fortaleza defensiva y a las Tres Coronas, tiene una trayectoria importante en el fútbol internacional: fue subcampeona del mundo en 1958, semifinalista de la Eurocopa en 1992 y campeona olímpica en 1948. Ese recorrido le da un peso histórico que intentará trasladar a este nuevo desafío mundialista.

International friendly soccer match - Norway vs Sweden
Amistoso de Suecia previo al Mundial 2026.
Lise Aserud/EFE

Túnez, representante de la Confederación Africana de Fútbol, llega con el respaldo de haber sido campeón de la Copa Africana de Naciones en 2004 y con una identidad competitiva propia del norte de África. En Copas del Mundo acumula siete participaciones, aunque todavía buscará dar el salto que le permita superar la fase de grupos.

El antecedente favorable para Suecia aporta contexto, pero el presente del torneo exigirá respuestas inmediatas. Túnez intentará equilibrar la balanza desde el orden y la intensidad, mientras que el equipo europeo procurará imponer su oficio en un partido que puede marcar el pulso inicial de la zona.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Hallaron un cadáver en estado de descomposición frente al estadio donde entrena Irán por el Mundial 2026

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Mundial 2026Selección de SueciaSelección de Túnez

Te puede interesar