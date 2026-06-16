Dónde ver Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

Inglaterra y Croacia se enfrentarán por el Grupo L del Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026, desde las 17:00, en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

El partido aparecerá como una escala relevante en una serie exigente: ambos seleccionados llegarán con la obligación de sumar en el grupo y de ordenar su camino hacia la siguiente ronda, en un cruce de alto perfil europeo. Es uno de los partidos más atractivos de la fase de grupo, y son dos países que tienen antecedentes recientes en los Mundiales.

Dónde ver el partido entre Inglaterra y Croacia

Desde Uruguay, quienes busquen dónde ver el encuentro podrán seguirlo por DSports en televisión por cable y por DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Este será uno de los partidos que se podrá ver gratis desde el territorio uruguayo porque irá por televisión abierta por Canal 5 y Antel TV en streaming.

Otras opciones para ver el encuentro son Disney+ Premium, Flow, DAZN y AUF.TV.

Historial y datos de Inglaterra vs. Croacia

El historial entre estas selecciones registra 11 partidos, con seis victorias inglesas, tres croatas y dos empates. En esos enfrentamientos, Inglaterra acumuló un agregado de 22 goles y Croacia convirtió 13.

Pero sin dudas el antecedente más relevante entre Inglaterra y Croacia es el del Mundial 2018, cuando se midieron en semifinales y los croatas se llevaron la victoria por 2 a 1 para clasificar a la primera final de su historia.

Croacia festejando un gol en la Euro 2024. Foto: EFE

La selección inglesa pertenece a la UEFA y carga con una tradición mundialista marcada por el título de 1966, además de una presencia sostenida en instancias decisivas de grandes torneos. En los últimos años volvió a instalarse entre los candidatos, con campañas profundas y el segundo puesto en la Eurocopa 2024.

Croacia también compite en el ámbito UEFA y construyó, desde su independencia, una identidad muy competitiva en los Mundiales: fue subcampeona en 2018 y obtuvo terceros puestos en 1998 y 2022. Su escuela de mediocampistas y su capacidad para competir en escenarios grandes la convierten en un rival de máximo cuidado.

Con ese antecedente, el duelo tendrá un peso especial en el presente del torneo: Inglaterra partirá con un balance histórico favorable, pero Croacia ya demostró en citas mundialistas que puede sostener partidos largos, cerrados y de alta tensión.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.