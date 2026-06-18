Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 18 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Dos de los anfitriones reparten hoy las cartas de la segunda mano de esta fase de grupos del Mundial 2026. Luego de que se disputen República Checa-Sudáfrica (13:00) y Suiza-Bosnia (16:00), la tarde pondrá a rodar la pelota para México y Canadá.

El Tricolor irá en busca de otro triunfo para mantener el puntaje perfecto. Tras la victoria ante Sudáfrica se mide con Corea del Sur, que también ganó en su estreno, en busca de un nuevo líder del grupo A. Eso sí, lo hará sin César Montes, expulsado en el estreno, pero con un a novedad: tras lo ensayado por el DT Javier Aguirre en los entrenamientos previos, todo indica que la estrella, al que en México apodan “niño de oro” irá desde el arranque. Gilberto Mora viene de convertirse en el sexto futbolista más joven en debutar en un Mundial y el más pequeño de esta edición, con apenas 17 años.

El encargado de impartir justicia en esta cita será el uruguayo Gustavo Tejera, en compañía de Carlos Barreiro y Nicolás Tarán.

Gustavo Tejera. Foto: Estefanía Leal.

Canadá, por su parte, buscará ante Qatar (19:00), los primeros tres puntos. El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección canadiense masculina después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Qatar 2022.

República Checa vs. Sudáfrica

Roberto Alvarado ataca con la pelota en el partido entre México y Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Sudáfrica rearmará su once tras las expulsiones que sufrió ante México, luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA informara ayer una sanción de tres partidos de suspensión para Themba Zwane, expulsado con roja directa en el partido inaugural. Sphephelo Sithole, por su parte, cumplirá la automática.

Hora: 13:00

Lugar: Atlanta

Probable República Checa. República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.

DT. Miroslav Koubek.

Probable Sudáfrica. Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Jayden Adams, Teboho Mokoena; Bongokuhle Hlongwane, Relebohile Mofokeng, Tshepang Moremi; Lyle Foster.

DT. Hugo Broos.

Árbitro. Tori Penso (EE.UU.)

Asistentes. Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt (EE.UU.)

VAR. Tatiana Guzmán (NIC).

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Suiza vs. Bosnia

Formación de la selección de Suiza. Foto: Emilee Chinn/AFP

Suiza vuelve a la cancha después de asumir la pérdida de “dos puntos”, tal y como reconoció el DT Yakin. Aún así, sigue como favorita del cuarteto, incluso para terminar primera del Grupo B junto a Bosnia y Canadá. Solo ha perdido dos de los últimos 17 partidos de fases de grupos en grandes torneos -siete victorias, ocho empates- y aunque no han llegado en los tiempos recientes a los cuartos de final, han superado la fase de grupos en las tres últimas ediciones.

Hora: 16:00

Lugar: Los Ángeles

Probable Suiza. Yvon Mvogo; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Dan Ndoye, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Johan Manzambi, Breel Embolo, Rubén Vargas.

DT. Murat Yakin.

Probable Bosnia y Herzegovina. Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic.

DT. Sergej Barbarez.

Árbitro. Joao Pinheiro (POR).

Asistentes. Bruno Jesús y Luciano Maia (POR).

VAR. Jun Mihara (JAP).

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Canadá vs. Qatar

Liam Millar de la selección de Canadá en el Mundial de fútbol. Foto: Cole Burston/AFP

Hora: 19:00

Lugar: Vancouver

Probable Canadá. Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar; Jonathan David; Cyle Larin.

DT. Jesse Marsch.

Probable Qatar. Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

DT. Julen Lopetegui

Árbitro. Facundo Tello (ARG).

Asistentes. Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (ARG).

VAR. Hernán Mastrángelo (ARG).

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

México vs. Corea del Sur

Jugadores de México festejan uno de los goles en la victoria ante Sudáfrica del debut por el Mundial 2026. Foto: EFE

Hora: 22:00

Lugar: Guadalajara

Probable México. Tala Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Raúl Jiménez.

DT. Javier Aguirre.

Probable Corea del Sur. Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heung-Min; Oh Hyeon-gyu.

DT. Myung-bo Hong.

Árbitro. Gustavo Tejera (URU).

Asistentes. Carlos Barreiro y Nicolás Tarán (URU)

VAR. Alexander Guzmán (COL).

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming.