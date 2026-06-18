República Checa 1-0 Sudáfrica por el Mundial 2026 en vivo: con gol de Sadílek ganan los Checos desde temprano

La segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 tiene un encuentro de alta tensión entre la selección de República Checa y Sudáfrica, dos equipos que llegan obligados a sumar luego de un estreno adverso en la Copa del Mundo.

Los checos comenzaron su participación con una derrota por 2 a 1 frente a Corea del Sur. Pese a mostrar pasajes de buen fútbol y competir de igual a igual durante varios tramos del encuentro, terminaron cediendo ante la efectividad de los asiáticos y quedaron sin margen de error.

Por su parte, Sudáfrica cayó 2 a 0 ante México en el partido inaugural del torneo. Los Bafana Bafana tuvieron dificultades para contener el ritmo del conjunto anfitrión y ahora necesitan al menos un empate para no comprometer seriamente sus posibilidades de clasificación.

El Grupo A está liderado por México y Corea del Sur, ambos con tres puntos, por lo que el enfrentamiento entre checos y sudafricanos adquiere carácter de final anticipada. El equipo que consiga la victoria llegará a la última jornada con opciones concretas de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación.

La estadounidense Tori Penso de 39 años dirigirá este duelo y se convertirá en la segunda mujer en desempeñarse como árbitra principal en una Copa del Mundo masculina, en otro paso histórico para el arbitraje femenino.

Penso, de 39 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional. En 2023 dirigió la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra y en 2020 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de la Major League Soccer. Además, integra el grupo de 52 árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Czechia vs South Africa Foto: EFE

Primer tiempo:

El partido tuvo emociones desde temprano, antes de los cinco minutos de juego ya se puso en ventaja República Checa con gol de Michal Sadílek.

República Checa vs. Sudáfrica

Día. Jueves 18 de junio

Hora. 13:00

Torneo: Copa del Mundo 2026 – Grupo A

Transmiten. DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount

República Checa: Kovar; Hranac, Holes, Krejci; Coufal, Sadilek, Darida, Cerv, Sojka; Schick, Hlozek.

DT. Miroslav Koubek.

Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Maseko, Rayners, Appolis.

DT. Hugo Broos.