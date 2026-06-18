Mundial 2026: Canadá le rechazó la visa al marfileño Elye Wahi por investigación sobre apuestas deportivas

El Mundial 2026 sumó una nueva polémica fuera de las canchas y tiene como protagonista al delantero marfileño Elye Wahi. El atacante de 23 años, una de las principales cartas ofensivas de Costa de Marfil, está siendo investigado en Francia por un presunto caso de amaño de partidos relacionado con apuestas deportivas y por esto se perderá el próximo encuentro de la Copa del Mundo.

Según revelaron medios europeos, Wahi fue detenido el pasado 29 de mayo y posteriormente liberado tras ser interrogado. La investigación busca determinar si el delantero provocó deliberadamente una tarjeta amarilla durante un partido de la Ligue 1 de Francia entre el Niza y Metz, disputado el 17 de mayo. Las alarmas se encendieron después de que se detectara un volumen inusual de apuestas alrededor de esa amonestación.

El caso está siendo investigado bajo sospechas de fraude organizado, corrupción deportiva y lavado de dinero, aunque hasta el momento el futbolista no ha sido imputado formalmente ni recibió sanciones deportivas.

La noticia tomó mayor repercusión porque Wahi fue titular en la victoria 1 a 0 de Costa de Marfil sobre Ecuador en el debut del Grupo E del Mundial 2026 y en las últimas horas la Federación Marfileña confirmó que el delantero no viajará con el plantel a Toronto para el partido ante Alemania.

Esto se debe a que no se pudieron obtener a tiempo las autorizaciones necesarias para ingresar a Canadá. Aunque el organismo expresó su respaldo al jugador y aseguró que sigue formando parte de la delegación, Wahi permanecerá en Estados Unidos mientras el resto del equipo disputa el encuentro mundialista.

La Federación Ivoiriana de Fútbol (FIF) emitió un comunicado oficial en el que salió públicamente a respaldar al futbolista. El organismo aseguró que, hasta el momento, no recibió ninguna notificación oficial sobre un procedimiento judicial o administrativo contra Elye Wahi y remarcó que el delantero "sigue siendo un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil".

🚨COMMUNIQUÉ 🚨



La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.



À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026

La federación marfileña también expresó su apoyo al jugador en "este período particularmente delicado" y le renovó su confianza, dejando en claro que no existe ninguna sanción deportiva en su contra. Al mismo tiempo, confirmó que Wahi no viajará con la delegación a Canadá porque "las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada al territorio canadiense no han podido obtenerse en esta etapa".

El caso de Wahi no es el primero que genera problemas migratorios en esta Copa del Mundo. Hace apenas unos días, Canadá también le negó el ingreso al mediocampista de Ghana, el ghanés Thomas Partey, quien no pudo disputar el debut de su selección ante Panamá en Toronto.

En el caso de Partey la solicitud de visado fue rechazada por las autoridades canadienses debido a las graves acusaciones judiciales que enfrenta en el Reino Unido por presuntos delitos de violación y agresión sexual, cargos que él niega. La FIFA dejó en claro en aquella oportunidad que las decisiones migratorias son potestad exclusiva de cada país anfitrión y que no puede intervenir en estos casos.

Selección de Costa de Marfil posando en la previa del partido contra Ecuador. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Incluso, la situación de Wahi reavivó el debate sobre las dificultades de organización en un Mundial compartido entre tres países, ya que las distintas normativas migratorias de Estados Unidos, Canadá y México ya provocaron varios inconvenientes logísticos y políticos en las primeras semanas del torneo.

De esta manera, el atacante de Costa de Marfil permanecerá en Estados Unidos a la espera del regreso de sus compañeros, que este viernes enfrentarán a Alemania por la segunda fecha del Grupo E.