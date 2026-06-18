Tori Penso hizo historia en el Mundial 2026: es la segunda mujer en arbitrar un partido de la Copa del Mundo

El partido entre República Checa y Sudáfrica, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, tuvo un hecho que trascendió el resultado.

La estadounidense Tori Penso fue designada por la FIFA para impartir justicia en el encuentro y se transformó en la segunda mujer en la historia en arbitrar un partido de una Copa del Mundo masculina.

Penso, de 39 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional. En 2023 dirigió la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra y en 2020 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de la Major League Soccer. Además, integra el grupo de 52 árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La jueza estadounidense estuvo acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, conformando una terna íntegramente femenina.

La designación de Penso se dio en un partido de enorme importancia deportiva. Tanto República Checa como Sudáfrica llegaban sin puntos tras perder en sus respectivos debuts y necesitaban una victoria para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

En ese contexto, la estadounidense tuvo la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más decisivos de la segunda jornada del Grupo A.

¡LA PRIMERA TERNA FEMENINA DEL MUNDIAL! 🏆



La estadounidense Tori Penso imparte justicia en Chequia 🆚 Sudáfrica.



Brooke Mayo y Katie Nesbitt, sus asistentes.



En el VAR, la encargada es Tatiana Guzmán. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ej81Mvsln — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La última y hasta ahora única vez que una mujer había arbitrado un partido de la Copa del Mundo masculina fue el 1° de diciembre de 2022, cuando la francesa Stéphanie Frappart hizo historia al dirigir el encuentro entre Costa Rica y Alemania por la última fecha del Grupo E del Mundial de Qatar.

Aquella designación marcó un hito al tratarse de la primera mujer en ejercer como árbitra principal en un partido de una Copa del Mundo masculina, acompañada además por un equipo arbitral íntegramente femenino.

Casi cuatro años después de aquel precedente en Qatar 2022, la estadounidense Tori Penso volvió a romper barreras al convertirse en la segunda mujer en la historia en dirigir un partido de un Mundial masculino, confirmando el avance de la presencia femenina en el arbitraje de las principales competiciones de la FIFA.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Czechia vs South Africa Foto: EFE

El debut:

El partido se disputó como lo que era, una final anticipada. El empate no le sirvió a ninguno ya que ambas selecciones habían perdido en el debut y ahora están obligadas a ganar en la última fecha ante los rivales más fuertes del grupo.

Sudáfrica rescató un punto en los minutos finales con un tiro penal de Mokoena pero los flashes se los llevó la árbitro principal Tori Penso, que fue la primera mujer en dirigir un partido en este Mundial 2026 y la segunda en toda la historia de los mundiales. El encuentro tuvo la curiosidad de tener todo el equipo arbitral en el campo de juego y también en el VAR compuesto por mujeres, un hecho sin precedentes en las Copas del Mundo.

Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 Foto: AFP

Más allá del resultado, el partido será recordado por este acontecimiento que demuestra la intención de la FIFA en seguir otorgando espacio a la rama femenina en las competencias masculinas.

La estadounidense tuvo que enfrentar un partido muy disputado con pierna fuerte donde intervino en varias ocasiones para calmar los ánimos, mostrar tarjetas amarillas y sobre el final sancionó en tiempo real un penal para los africanos que el VAR confirmó cerrando de esta manera un debut histórico para Tori Penso.