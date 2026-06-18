Suiza vs. Bosnia en vivo por el Mundial 2026: duelo clave por el Grupo B pensando en los octavos de final

Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentarán este miércoles (16:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming, AUFtv y Paramount+) por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final, en la serie que comparten con Canadá y Qatar.

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y encuentra a ambos equipos en una situación similar: ninguno pudo ganar en su debut, pero ambos sumaron y siguen dependiendo de sí mismos.

Suiza igualó 1-1 frente a Qatar en su estreno en un partido en el que mostró momentos de buen funcionamiento, aunque dejó sensaciones encontradas por no haber podido sostener la ventaja sobre el final del encuentro. El gol helvético lo convirtió Breel Embolo, una de las principales cartas ofensivas del equipo. Bosnia, por su parte, también empató 1-1 en la primera jornada ante Canadá y dejó una imagen competitiva, confirmando que no será un rival sencillo dentro de un grupo que se perfila muy parejo.

Con ese panorama, el duelo de esta tarde adquiere un valor enorme. Una victoria dejaría al ganador en una posición muy favorable para clasificar a la próxima ronda, mientras que una derrota complicaría seriamente el panorama de cara a la tercera y última fecha.

Suiza parte con un leve favoritismo por experiencia reciente y por la regularidad que ha mostrado en grandes torneos durante la última década. El seleccionado helvético logró avanzar a octavos de final en sus últimas tres participaciones. El equipo mantiene futbolistas de jerarquía en todas sus líneas. Granit Xhaka continúa siendo el líder futbolístico y emocional, mientras que Manuel Akanji aporta seguridad en defensa y Embolo aparece como la principal referencia ofensiva.

Bosnia, en cambio, intenta consolidarse en la élite tras volver a una Copa del Mundo, con Edin Dzeko nuevamente como emblema. Aunque no cuenta con la misma profundidad de plantel que su rival, sí tiene argumentos para competir. La selección balcánica buscará imponer un partido físico, de mucha disputa en mitad de cancha y con transiciones rápidas para lastimar.

En la previa, Suiza aparece mejor posicionada por antecedentes y nombres, pero Bosnia ya dejó claro en su debut que está preparada para pelear cada punto.

Suiza vs. Bosnia-Herzegovina: alineaciones confirmadas

Día. Jueves 18 de junio

Hora. 16:00

Torneo. Copa del Mundo, Grupo B, fecha 2

Transmiten. DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming, AUFtv y Paramount+.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Breel Embolo, Fabián Rieder.

DT. Muray Yakin

Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Anel Ahmedhodzic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic,Kerim Alajbegović; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic.

DT. Sergej Barbarez

Árbitros: João Pinheiro. Asistentes. Bruno Jesus, Luciano Maia (POR). Cuarto. Yasuke Araki (JPN). VAR. Dennis Higler (NED) y Tomasz Kwiatkowski (POL).

Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles