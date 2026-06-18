Acevedo y el "sueño" de dirigir a Cavani en Miramar Misiones: “Lo voy a traer para armar dupla con Abbate”

Edinson Cavani está sin equipo tras sellar su desvinculación con Boca Juniors y, por ende, varios se ilusionan con tener al Matador. Y uno de ellos es Eduardo Acevedo, director técnico de Miramar Misiones, elenco que se encuentra en la Segunda División Profesional. “Sería un sueño poder dirigirlo”, mencionó el entrenador de 66 años.

Una lesión lumbar es la que tiene a maltraer al histórico atacante de la selección uruguaya que llegó a Boca Juniors a mitad de año de 2023 con el objetivo de cumplir su sueño de vestir la camiseta del Xeneize. "Entre una vértebra y otra tiene un cayo o quiste que se fue formando y aprieta un nervio", le habían indicado a Ovación a principios de este mes.

A raíz de esto el Matador tan solo disputó un total de dos partidos en la actual temporada. Por lo tanto, este miércoles se confirmó que llegó a su fin el ciclo con el conjunto argentino.

Edinson Cavani en Boca Juniors. Foto: AFP.

En esa línea, Acevedo se refirió, en tono de broma, en el programa Fix Copa —en el canal Fix de streaming— sobre su anhelo de poder dirigir al salteño. Incluso Álvaro “Palito” Pereira se animó a participar en esta negociación para que llegue a buen puerto. “En lo económico no me meto, pero voy a generar un vínculo”, sostuvo con una sonrisa el exfutbolista que compartió selección uruguaya con Cavani.

A su vez, el exentrenador de Nacional fue claro sobre lo que le genera Cavani como jugador y por qué le gusta tanto. “Lo solidario que es, la definición y no se queden con su pasaje por Boca porque tiene un problema en la espalda”, narró Acevedo.

Nota a Eduardo Acevedo, ex futbolista y tecnico uruguayo, en su domicilio en Montevideo, ND 20240210, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Acevedo se animó a soñar y comentó la dupla ofensiva que podría armar en el Cebrita de cara a la Segunda División Profesional del fútbol uruguayo. “Lo voy a traer para que haga dupla con Bruno Abbate”, indicó sonriendo.

Los números de Edinson Cavani en Boca Juniors

Edinson Cavani celebra el gol que marcó en el triunfo de Boca Juniors ante Banfield. Foto: @BocaJrsOficial.

El paso de Edinson Cavani por Boca Juniors tuvo un total de 81 partidos en tres años. En ellos marcó un total de 28 goles, dio tres asistencias y alcanzó un total de 5.878 minutos disputados. De esta forma disputó un promedio de 72 minutos en cada encuentro.

El futuro de Edinson Cavani

Según le indicaron a Ovación la idea del Matador es seguir jugando y de hecho su meta es recuperarse para volver a las canchas próximamente. Sin ir más lejos, está realizando un tratamiento que le llevaría entre un mes y un mes y medio más para estar listo.

En el último tiempo, Edinson Cavani se realizó un nuevo bloqueo y además una termolesión, un procedimiento por radiofrecuencia que aplica calor en los nervios que dan sensación de dolor con la intención de tratarlos y que se desactiven.

“Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda. Tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio”, había informado en marzo de 2026 —un mes después de su último partido jugado en Boca— Marcelo "Chelo" Delgado, integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize.

Durante los tres años en los que defendió a Boca Juniors, se perdió 50 partidos por distintas lesiones entre aquellas que fueron musculares y los dolores lumbares que lo afectaron en el último tiempo.