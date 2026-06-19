Uruguay en México: del acierto de la concentración al cronograma para las familias y cómo son las visitas

El miércoles por la tarde los futbolistas del plantel de Uruguay tuvieron una tarde de dispersión dentro del Fairmont Mayakoba y varias de las familias visitaron a los jugadores en el paradisíaco lugar de Playa del Carmen, donde la Celeste eligió su centro de concentración. Ya estaba estipulado desde antes de comenzar la Copa del Mundo un cronograma en el que las familias iban a poder visitar a sus seres queridos.

Esa organización no es de todos los días; justo coincidió que este miércoles el técnico Marcelo Bielsa dispuso de un entrenamiento por la mañana debido a las altas temperaturas y así a los jugadores les quedó la tarde libre. No todas las familias están en México, algunas optaron por quedarse en Miami a la espera del partido del domingo contra Cabo Verde.

Por ejemplo, la pareja de Federico Valverde —Mina Bonino— viajó desde Miami a Cancún junto a sus hijos para acompañar al Pajarito lo más cerca posible. La familia de Manuel Ugarte también está en México.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dispuso, en coordinación con el cuerpo técnico y el área deportiva, que las familias se pueden alojar en la misma zona, aunque no es el mismo hotel que los futbolistas. Por la entrada principal que da a la ruta que une Cancún con Playa del Carmen, se ingresa a cuatro hoteles diferentes (uno de ellos el de Uruguay) por lo que están prácticamente en el mismo predio.

Asado de la selección de Uruguay en Playa de Carmen.

Así como este gesto que hubo por parte del cuerpo técnico, también se habilitó a que se pueda realizar un compartir con asado de por medio, como se pudo ver días atrás a través de las redes sociales de varios jugadores antes del debut a uno contra Arabia Saudita.

El clima reinante en la interna de la selección es como el que trae el Pampero: es positivo, calmo y sin nubes, dejando muy atrás las dificultades de convivencia que existieron anteriormente con Marcelo Bielsa. Y para ello fue clave la postura favorable del DT, así como la experiencia y buena voluntad que transmitieron algunos referentes como Fernando Muslera o el propio Josema Giménez.

Práctica a puertas cerradas

El jueves por la tarde la selección uruguaya entrenó a puertas cerradas y Marcelo Bielsa paró el equipo con el que va a comenzar a jugar contra Cabo Verde el domingo a la hora 19:00. Es altamente probable de que se confirmen las titularidades de Juan Manuel Sanabria y de Agustín Canobbio en lugar de Matías Viña y de Darwin Núñez. Hoy el plantel volverá a los movimientos, mientras que dos de ellos atenderán a los medios de comunicación presentes en Playa del Carmen. Está estipulado que mañana a primera hora de la tarde parta el vuelo chárter de la organización desde Cancún a Miami para quedar ya instalados en el mismo hotel que utilizaron previo al duelo contra Arabia Saudita. La Celeste volverá siempre a la base de Playa del Carmen.