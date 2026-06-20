Mundial 2026 en vivo hoy 20 de junio: Uruguay ultima detalles de cara a su viaje a Miami y los partidos del día

Hoy, la selección de Uruguay ultima detalles previo a su viaje rumbo a Miami, Estados Unidos, para disputar su segundo partido por el Mundial 2026. Será este domingo frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, desde la hora 19:00.
En el once titular que pondría Marcelo Bielsa crece la posibilidad de que esté Nicolás de la Cruz para ir en busca de los primeros tres puntos de la Celeste en la máxima competencia que organiza la FIFA a nivel de selecciones.
Además, se disputarán tres partidos por la Copa del Mundo 2026 con presencia sudamericana, ya que Ecuador se medirá en un duelo decisivo ante Curazao con la necesidad de ganar.
Hablan Marcelo Bielsa y Manuel Ugarte
Desde la hora 20:45 el director técnico de la selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, y el volante Manuel Ugarte hablarán en conferencia de prensa en la previa del partido ante Cabo Verde de este domingo, desde la hora 19:00, por la segunda fecha del Grupo H en el Mundial 2026.
Cabe destacar que la conferencia será en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, escenario donde la Celeste disputará su segundo partido por la Copa del Mundo para ir en busca de sus primeros tres puntos que la acerquen a los dieciseisavos de final.
El gesto que se volvió viral de los hinchas paraguayos
Si bien Paraguay cosechó una gran victoria ante Turquía por 1-0 con un gol de Matías Galarza a los 64 segundos y aguantando con 10 jugadores todo el segundo tiempo, hubo otro hecho que se destacó a raíz de ese duelo: el gran gesto de los hinchas guaraníes.
Una vez finalizado el encuentro, se vio cómo los simpatizantes de la albirroja comenzaron a levantar la basura que habían dejado en el Levi's Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.
En uno de los videos que subió las redes de Conmebol se observa cómo los hinchas dejan limpias las gradas del estadio que albergó el segundo partido que disputó el combinado guaraní en la Copa del Mundo 2026.
Los hinchas de la @Albirroja se quedaron a limpiar tras la victoria de su selección en la #CopaMundialFIFA 👏🇵🇾 pic.twitter.com/oXUsUgZ91I— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 20, 2026
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Nicolás De la Cruz, el volante "capital" de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay
A fines de agosto del 2025, cuando en Brasil se había instalado la polémica en relación al estadio sanitario del mediocampista de 29 años, Bielsa habló en conferencia de prensa y le dio un respaldo total.
En primera instancia explicó por qué motivo no lo convocó para esa fecha FIFA de setiembre a pesar de que había sido reservado. En este sentido, acotó que lo veía “sano”, pero que como solo había jugado 50 minutos en dos partidos desde su retorno prefería esperar a que “culmine ese proceso de reintegración al fútbol competitivo que es jugar dos veces por semana en su club”.
De todas formas, fue contundente al adelantar qué haría si no sumaba los minutos deseados en el Mengão: “Si ese proceso no lo cumple en su club por cualquier motivo yo -como lo valoro muchísimo y lo considero un capital del equipo- trataré de ver la forma de cómo ayudar a que inicie ese proceso con la selección y lo recuperemos por un camino que no contemple verlo en el club”.
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¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
En este 20 de junio el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Hoy se disputan tres partidos y la selección uruguaya entrena previo a su viaje a Estados Unidos.