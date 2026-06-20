Mundial 2026 en vivo hoy 20 de junio: Uruguay ultima detalles de cara a su viaje a Miami y los partidos del día

Hoy, la selección de Uruguay ultima detalles previo a su viaje rumbo a Miami, Estados Unidos, para disputar su segundo partido por el Mundial 2026. Será este domingo frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, desde la hora 19:00.

En el once titular que pondría Marcelo Bielsa crece la posibilidad de que esté Nicolás de la Cruz para ir en busca de los primeros tres puntos de la Celeste en la máxima competencia que organiza la FIFA a nivel de selecciones.

Además, se disputarán tres partidos por la Copa del Mundo 2026 con presencia sudamericana, ya que Ecuador se medirá en un duelo decisivo ante Curazao con la necesidad de ganar.