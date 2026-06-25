Escocia 0-3 Brasil por el Mundial 2026: Vinicius lideró la goleada para adueñarse de la cima del Grupo C

En el Mundial 2026, el partido entre Escocia y Brasil terminó 0-3 por el Grupo C, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

Con la victoria, la Verdeamarela cerró su recorrido en la zona con siete puntos, después de sumar un empate 1-1 y una victoria 3-0 en sus dos primeras presentaciones. La diferencia de goles también la dejó bien perfilada, mientras que el conjunto británico quedó con tres unidades tras una victoria inicial y dos derrotas.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido de la victoria 3-0 de Brasil sobre Escocia

El encuentro comenzó con ventaja temprana para el equipo sudamericano: a los 7 minutos, Vinicius Junior abrió el marcador tras aprovechar un grosero error de la última línea del combinado británico.

Escocia intentó sostenerse en el juego, pero antes del descanso recibió otro golpe. En el 45'+3, otra vez Vinicius Junior anotó, esta vez asistido por Bruno Guimarães, y Brasil se fue al entretiempo 0-2 arriba.

En el complemento, la ventaja se amplió a los 60 minutos, cuando Matheus Cunha convirtió el 0-3 con pase de Bruno Guimarães. El marcador ya no volvió a moverse.

Los números acompañaron el resultado: Brasil tuvo 54% de posesión, 21 remates y ocho al arco, contra 46%, 11 disparos y cinco al arco de Escocia. Los arqueros también trabajaron: el conjunto europeo registró cinco atajadas y el sudamericano, cuatro.

Escocia 0-3 Brasil

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Hard Rock Stadium.

Árbitro: César Ramos (MEX).

Asistentes: Alberto Morin y Marco Bisguerra (MEX).

Cuarto: Espen Eskas (NOR).

VAR: Guillermo Pacheco (MEX).

Escocia: Gunn; Patterson (82' Ralston), McKenna, Hendry, Robertson (46' Tierney); Doak (82' Christie), Ferguson; McTominay, McGinn (90+1' Curtis), McLean; Shankland (90+1' Adams) DT: Steve Clarke.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas (82' Alex Sandro); Bruno Guimaraes, Casemiro (66' Fabinho), Lucas Paquetá (66' Gabriel Martinelli); Rayan (82' Endrick), Matheus Cunha (76' Neymar), Vinicius Junior DT: Carlo Ancelotti.

Goles: 7' Vinicius Junior (B), 45+3' Vinicius Junior (B), 60' Matheus Cunha (B).

Amarillas: 62' Danilo Luiz da Silva (B), 82' Fabinho (B) y 89' Ryan Christie (B).

Rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.