Suiza 2-1 Canadá por el Mundial 2026: los helvéticos sufrieron en Vancouver, pero ganaron el Grupo B

Este miércoles por el Grupo B del Mundial 2026, Suiza venció 2-1 a Canadá en un partido jugado en el BC Place de Vancouver, Canadá. El triunfo dejó al conjunto helvético con siete puntos, después del empate 1-1 con Qatar y el 4-1 ante Bosnia y Herzegovina. El anfitrión norteamericano quedó con cuatro unidades, tras igualar con Bosnia y golear 6-0 a Qatar, con una diferencia de goles favorable. Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Suiza y Canadá

El primer tiempo se fue sin goles y con el marcador cerrado en el descanso. A los 32 minutos llegaron las primeras amonestaciones: Cyle Larin vio la amarilla en el equipo norteamericano y Granit Xhaka recibió la tarjeta en el conjunto helvético.

La historia cambió apenas iniciado el segundo tiempo. A los 46 minutos, Ruben Vargas abrió el marcador para los europeos tras asistencia de Johan Manzambi. A los 57, el propio Manzambi amplió la ventaja y puso el 2-0 con pase de Breel Embolo.

El descuento llegó a los 76 minutos, cuando Promise Akinpelu marcó el 2-1 luego de una asistencia de Nathan-Dylan Saliba. Sobre el cierre, a los 87, Liam Millar fue amonestado en el seleccionado norteamericano, que no logró modificar el resultado final.

Los números mostraron un trámite equilibrado en varios rubros: los helvéticos tuvieron 55% de posesión, seis remates y cuatro al arco, mientras que el anfitrión terminó con 11 tiros, cinco al arco y siete córners. No hubo expulsados.

Canadá 1-2 Suiza

Suiza. Gregor Kobel; Luca Jaquez (Silvan Widmer, m.74), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow (Michel Aebischer, m.74), Granit Xhaka; Johan Manzambi (Christian Fassnacht, m.85), Breel Embolo (Cedric Itten, m.85) y Rubén Vargas (Dan Ndoye, m.80).

DT. Murat Yakin

Canadá. Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, m.83); Tajon Buchanan (Promise David, m.75), Mathieu Choinière (Stephen Eustáquio, m.59), Nathan Saliba, Ali Ahmed (Liam Millar, m.59); Jonathan David y Cyle Larin (Tani Oluwaseyi, m.59).

DT. Jesse Marsch

Goles: 1-0, m.46: Rubén Vargas. 2-0, m.57: Johan Manzambi. 2-1, m.76: Promise David.

Tarjetas amarillas: Cyle Larin (32'), Granit Xhaka (32') y Liam Millar (87').

Tarjetas rojas: no hubo.

Árbitro: Ramon Abatti (BRA).

Estadio. Vancouver, Canadá.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.