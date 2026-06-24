Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar por el Mundial 2026: un resultado que no le sienta bien a la Celeste

Bosnia y Herzegovina le ganó 3-1 a Qatar por el Mundial 2026, en un partido disputado el miércoles 24 de junio de 2026 por el Grupo B. El encuentro se jugó en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. El seleccionado balcánico llegó a cuatro puntos después del empate 1-1 ante Canadá y la derrota 4-1 frente a Suiza, y encontró una victoria necesaria para sostener sus aspiraciones. De hecho, quedó bien perfilado para clasificar como uno de los mejores terceros y, en caso de un empate entre Uruguay y España, tendría más puntos que la Celeste si ambos terminan terceros.

El campeón asiático, que había igualado 1-1 con Suiza y sufrido el 6-0 contra Canadá, quedó con una unidad y muy comprometido en la zona.Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Crónica del partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar

El desarrollo empezó con Bosnia y Herzegovina parado en un 4-4-2 y Qatar con un 4-1-2-3. La posesión fue favorable al equipo europeo, con 55%, y también tuvo más remates: 15 en total, cinco de ellos al arco. Qatar respondió con nueve tiros y tres a puerta.

Los goles llegaron en una ráfaga durante el primer tiempo. A los 29 minutos, Kerim Alajbegović abrió el marcador para Bosnia y Herzegovina tras asistencia de Ivan Bašić. Apenas cinco minutos después, a los 34, Sultan Al Brake convirtió en contra y dejó el resultado 2-0. Qatar reaccionó antes del descanso. A los 42 minutos, Hassan Al Haydos descontó con asistencia de Edmílson y el primer tiempo terminó 2-1, con el equipo asiático otra vez en partido pese al golpe de los dos tantos recibidos en pocos minutos.

En el complemento, la tensión se mantuvo hasta el tramo final. A los 78 minutos, Ahmed Fathy recibió tarjeta amarilla en Qatar. Dos minutos más tarde, a los 80, Ermin Mahmic marcó el 3-1 para Bosnia y Herzegovina, asistido por Dennis Hadžikadunić, y encaminó definitivamente el triunfo.

Mahmic también fue amonestado a los 82 minutos, en la segunda tarjeta amarilla del encuentro. No hubo expulsados. Con tres goles a favor, mayor volumen ofensivo y cinco tiros al arco, Bosnia y Herzegovina cerró una actuación que le permitió cambiar el panorama en el grupo.

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Bosnia y Herzegovina. Vasilj; Malic (Tahirovic, m.46), Radeljic, Katic (Hadzikadunic, m.62), Kolasinac; Basic, Sunjic (Memic, m.46); Alajbegovic (Burnic, m.82), Demirovic, Dzeko (Mahmic, m.62) y Bajraktarevic.

DT. Sergej Barbarez

Catar. Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Gaber (Hatem, m.46), Khoukhi, Albrake; Boudiaf (Almoez Ali, m.72), Fathy (Manai, m.79); Edmilson Junior (Alaaeldin, m.79), Alhaydos (Al Ganehi, m.55) y Afif.

DT. Julen Lopetegui

Goles: 29' Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina), 34' Sultan Al Brake en contra (Bosnia y Herzegovina), 42' Hassan Al Haydos (Qatar), 80' Ermin Mahmic (Bosnia y Herzegovina).

Tarjetas amarillas: 78' Ahmed Fathy (Qatar); 82' Ermin Mahmic (Bosnia y Herzegovina).

Tarjetas rojas: No hubo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Estadio. Lumen Field de Seattle

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.