Posibles alineaciones de Uruguay vs. España por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 hoy 26 de junio

Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. Será la jornada definitoria que confirme a los clasificados de esta zona para los dieciseisavos de final. El partido empieza a las 21:00 horas de Uruguay, 02:00 de España.

Mientras que los españoles saben que con un empate posiblemente clasifiquen primeros del grupo, para la Celeste es imprescindible sumar puntos, sea ganando o empatando, para pasar de ronda. España lidera el grupo con cuatro puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen dos, y Arabia Saudita está cuarta con una unidad.

Es muy probable que ambos equipos repitan las alineaciones que utilizaron en la fecha pasada, cuando los europeos golearon a Arabia Saudita 4-0 y la Celeste igualó con Cabo Verde 2-2.

Posibles alineaciones de Uruguay y España para el partido de hoy viernes 26 de junio

En el último entrenamiento de la Celeste antes de este encuentro, se pudo observar que su técnico, Marcelo Bielsa, paró los mismos once jugadores que fueron titulares ante Cabo Verde el pasado domingo, lo que llevaría a repetir el equipo titular de Uruguay con: Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en el fondo, los tres volantes con Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde y los atacantes con la presencia de Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas.

Una de las novedades en Uruguay es el retorno al banco de suplentes de Ronald Araujo. El futbolista del FC Barcelona no ha tenido minutos en este torneo por un desgarro. La otra novedad en la defensa uruguaya fue que José María Giménez, quien también estaba lesionado, volvió a entrenar a la par de sus compañeros.

Ronald Araujo será suplente frente a España. Foto: @Uruguay.

Por el lado de España, según el diario As de Madrid, el seleccionador Luis de la Fuente definiría a la alineación titular de España de la siguiente manera: Unai Simón en el arco, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Pedro Porro y Marc Cucurella en defensa, Rodri y Pedri en el mediocampo, Dani Olmo como nexo entre el ataque y los volantes, y Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal como delanteros.

Mikel Oyarzabal celebrando un gol durante el Mundial 2026. Foto: EFE

¿Qué resultados le sirven a Uruguay para pasar de ronda?

La Celeste por lo menos necesita un empate para entrar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros del torneo. Estos son los posibles escenarios que enfrenta Uruguay pensando en la clasificación a la siguiente ronda:

