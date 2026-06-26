Posibles alineaciones de Uruguay vs. España por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 hoy 26 de junio
La Celeste se enfrenta a la selección española este viernes 26 de junio en Guadalajara buscando un lugar en la siguiente ronda del Mundial. Estos son los posibles equipos titulares.
Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. Será la jornada definitoria que confirme a los clasificados de esta zona para los dieciseisavos de final. El partido empieza a las 21:00 horas de Uruguay, 02:00 de España.
Mientras que los españoles saben que con un empate posiblemente clasifiquen primeros del grupo, para la Celeste es imprescindible sumar puntos, sea ganando o empatando, para pasar de ronda. España lidera el grupo con cuatro puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen dos, y Arabia Saudita está cuarta con una unidad.
Es muy probable que ambos equipos repitan las alineaciones que utilizaron en la fecha pasada, cuando los europeos golearon a Arabia Saudita 4-0 y la Celeste igualó con Cabo Verde 2-2.
Posibles alineaciones de Uruguay y España para el partido de hoy viernes 26 de junio
En el último entrenamiento de la Celeste antes de este encuentro, se pudo observar que su técnico, Marcelo Bielsa, paró los mismos once jugadores que fueron titulares ante Cabo Verde el pasado domingo, lo que llevaría a repetir el equipo titular de Uruguay con: Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en el fondo, los tres volantes con Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde y los atacantes con la presencia de Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas.
Una de las novedades en Uruguay es el retorno al banco de suplentes de Ronald Araujo. El futbolista del FC Barcelona no ha tenido minutos en este torneo por un desgarro. La otra novedad en la defensa uruguaya fue que José María Giménez, quien también estaba lesionado, volvió a entrenar a la par de sus compañeros.
Por el lado de España, según el diario As de Madrid, el seleccionador Luis de la Fuente definiría a la alineación titular de España de la siguiente manera: Unai Simón en el arco, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Pedro Porro y Marc Cucurella en defensa, Rodri y Pedri en el mediocampo, Dani Olmo como nexo entre el ataque y los volantes, y Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal como delanteros.
¿Qué resultados le sirven a Uruguay para pasar de ronda?
La Celeste por lo menos necesita un empate para entrar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros del torneo. Estos son los posibles escenarios que enfrenta Uruguay pensando en la clasificación a la siguiente ronda:
- Si Uruguay le gana a España: un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita.
- Si Uruguay empata con España: un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa.
- Si Uruguay pierde con España: el panorama se torna mucho más complejo en caso de derrota. Un traspié ante España prácticamente sentenciaría la eliminación prematura del equipo uruguayo, que pagaría caro no haber logrado imponerse en sus dos primeras presentaciones ante rivales, a priori, más accesibles. Pese a mostrar pasajes de superioridad en ambos encuentros, la falta de eficacia para traducirlo en victorias puede resultar determinante.
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