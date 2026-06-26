El Mundial lejos de casa: los uruguayos se preparan para alentar a la Celeste en varios rincones de España

La selección de Uruguay llega al partido de este viernes contra España igual que dice la canción: “siempre desde atrás”. Con la calculadora en la mano, la Celeste se juega en la última fecha del grupo H su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Y lo hace, como cada partido, con una multitud alentando en todas partes del mundo.

El encuentro de este viernes tiene una particularidad: España es el segundo país del mundo al que han emigrado más uruguayos. En varios rincones del país, los compatriotas ya palpitan la previa del partido y convocan a salir con banderas, tambores y “garra charrúa”.

Banderas y candombe uruguayo en las calles de Barcelona

“Venite con tu bandera para ondear. Traé la camiseta, todos juntos vamos a alentar a la Celeste a todo Candombe”, reza la convocatoria de la agrupación Entretambores. Junto a La Kalunga Candombe preparan una gran movida en Barcelona que tendrá su punto de partida en el Centro Cívico de San Agustín –en el barrio El Born– a partir de las 19:30 horas y se dirigirán hacia el Museo de Historia de Barcelona. A partir de las 23:00, el grupo se desplazará al Raval de la ciudad condal donde se ubicarán pantallas gigantes para ver el partido.

Convocatoria para ver el partido de Uruguay vs. España este 26 de junio Foto: Facebook

“Barcelona es una ciudad súper futbolera, la calle va estar llena y la gente se va a juntar a ver el partido igual que en Uruguay: en bares, en restaurantes, ¡en donde sea!”, cuenta Belén, artista de 29 años oriunda de Montevideo que llegó a Barcelona el último día del Mundial 2022.

“Lo que suele pasar es que si no tenés muchos contactos uruguayos, te solés juntar con gente de países cercanos y todos se juntan a ver el partido”, detalla.

Belén es uruguaya, vive en Barcelona, y hace piezas de cerámica Foto: Gentileza El País

La sede de la Celeste frente al mar Mediterráneo en Alicante

Hacia el sur, en la localidad de El Campello (Alicante, España), Camilo y Gabriela abrirán las puertas de su bar –Pub La Nao– para recibir a los compatriotas.

“Es un lugar muy futbolero donde seguimos partidos de todo el mundo”, detalla Camilo en diálogo con El País. De 54 años y originario del Prado, cuenta que en El Campello viven más de 50 uruguayos y el pub La Nao, ubicado frente al Mediterráneo, se ha convertido en su sede.

Uruguayos reunidos para ver un partido de la Celeste en El Campello, Alicante (España) Foto: Gentileza El País

“Los encuentros de la Celeste los vemos siempre acompañados de muchos compatriotas. El partido contra España lo viviremos con mucha emoción, ansiedad e ilusión. Estamos seguros de que será una verdadera fiesta entre dos países. Cada partido de Uruguay se vive con gran fervor y entusiasmo”, asegura.

Dalma, que lleva un año y medio viviendo en El Campello y trabaja en La Nao, cuenta que este es el primer Mundial que vive fuera de Uruguay. “En el bar pasamos todos los partidos, viene gente de todas las nacionalidades. Pasamos F1, tenis, todo tipo de deportes. Pero no vi a nadie de otro país gritar los goles como los gritamos los uruguayos. Se genera una comunidad increíble”, explica.

Uruguayos celebrando un gol contra Cabo Verde en El Campello (España) Foto: Gentileza

La garra charrúa se hace sentir en Madrid

Fabiana tiene 49 años y es de Montevideo. Vive en Madrid desde el 2002. Se fue, como tantos, durante la crisis.

“Acá decís que sos uruguaya y te dicen ‘qué bueno’ o ‘qué envidia’ por nuestra garra charrúa. Decís ‘Uruguay’ y enseguida te hablan del fútbol y los asados”, explica entre risas en diálogo con El País.

“En Madrid son muy futboleros y están muy ansiosos por el partido contra Uruguay. Los uruguayos se van a juntar en diferentes lugares”, cuenta Fabiana, quien coordina algunos grupos de compatriotas en redes sociales.

Gabriela Sabani y su hijo prontos para alentar a Uruguay desde Madrid Foto: Gentileza

Una de las convocatorias será en el boliche Zoe (Abascal, 8), que ha creado abierto sus puertas para ver todos los partidos de las selecciones de Sudamérica, sin importar la hora. A pesar de que el encuentro de este viernes entre Uruguay y España será a las 2:00 de la madrugada local, Zoe espera una convocatoria “de más de 100 uruguayos”.