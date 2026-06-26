Drama, épica, milagros y expulsiones: la historia de Uruguay jugando el último partido de grupos en Mundiales

A veces con clasificaciones tranquilas, otras con sufrimiento hasta el final e incluso duras eliminaciones, siempre el último partido de la serie de Uruguay en los mundiales resultó apasionante, trascendente y hasta memorable.

Claro que en los tiempos dorados del fútbol uruguayo las preocupaciones mundialistas eran muy diferentes a las actuales. Por ejemplo, en 1930, Uruguay definía ante Rumania si pasaba a las semifinales de la primera Copa del Mundo: lo hacía solo el primero de la serie. Y la expectativa mayor era mejorar el rendimiento, que no había dejado satisfecho a nadie con el 1-0 del debut frente a Perú. Se logró ampliamente: 4 a 0 (goles de Pablo Dorado, Héctor Scarone, Peregrino Anselmo y Pedro Cea).

En el Mundial de Brasil 1950, Uruguay se encontró que el único rival de la serie era Bolivia, ya que los otros participantes, Francia y Portugal, desistieron de viajar. Nadie pensó entonces que Bolivia pudiera dar la sorpresa y los hechos lo confirmaron. Los celestes ganaron 8 a 0 en Belo Horizonte, con tres goles de Óscar Miguez, dos de Juan Alberto Schiaffino y uno de Ernesto Vidal, Julio Pérez y Alcides Ghiggia. Y la “preocupación” del equipo, ya avanzado el encuentro, fue que todos los delanteros habían convertido salvo Ghiggia, por lo que sus compañeros empezaron a buscarlo seguido hasta que pudo gritar su gol.

En Suiza 1954 las series tuvieron cuatro equipos, de los cuales se clasificaban dos, pero jugaban solo dos partidos. Uruguay derrotó 2-0 a Checoslovaquia y 7-0 a Escocia, por lo que avanzó sin despeinarse.

En apuros

A partir de Chile 1962 la historia comenzó a cambiar. Luego de vencer 2-1 a Colombia y caer 3-1 con Yugoslavia en Arica, Uruguay tenía que ganarle a la Unión Soviética para seguir en el torneo. Nadie olvidaba que unos meses antes, en un amistoso jugado en Moscú, los soviéticos habían goleado 5-0 a los celestes. Sin embargo, en el Mundial salió un duelo parejo y dramático. El lateral Eliseo Álvarez se quebró un tobillo, pero no quiso dejar al equipo con diez, pidió que lo vendaran fuerte y volvió a la cancha. Si bien su aporte fue casi nulo, quedó por siempre como símbolo de amor a la camiseta.

Los soviéticos se pusieron en ventaja y empató Pepe Sasía, quien luego metió un tiro en el palo del legendario arquero Lev Yashin. Pero en la hora otro gol de la URSS determinó la eliminación uruguaya.

Cuatro años más tarde, en el Mundial de Inglaterra, Uruguay llegó relativamente cómodo al último duelo de la serie, tras empatar con los ingleses 0-0 y vencer 2-1 a Francia. El rival en Wembley era México, que jugó mejor y exigió a los celestes. Ladislao Mazurkiewicz salvó su arco varias veces y el 0-0 dio la clasificación a Uruguay.

En México 1970 también se llegó al último partido del grupo, ante Suecia en Puebla, con cierto aire, luego de vencer 2-0 a Israel y empatar 0-0 con Italia. La previa fue agitada porque la FIFA reemplazó a último momento al árbitro brasileño designado por uno estadounidense debido a “rumores”. Los escandinavos ganaron 1 a 0 sobre la hora pero por diferencia de gol los celestes se clasificaron.

Uruguay empezó mal el Mundial de Alemania 1974, cayendo ante Países Bajos (entonces Holanda) por 2 a 0 y empatando en la hora ante Bulgaria. Había que vencer a Suecia en Düsseldorf para avanzar. El encuentro fue inicialmente parejo, con alguna chance de gol para los celestes. Después del primer tanto sueco la defensa se abrió y terminó siendo un lapidario 0-3.

Terceros en México 1986

En México 1986 por primera vez se clasificaban los mejores terceros. Pese a empatar 1-1 con Alemania y caer estrepitosamente contra Dinamarca (6-1), la combinación de resultados en otros grupos determinó que si Uruguay empataba con Escocia en Neza se clasificaba con esos escasos dos puntos (el triunfo entonces daba dos unidades). Todo se complicó rápido, porque José Batista fue expulsado a los 50 segundos (sigue siendo la tarjeta roja más precoz de la historia de los mundiales). Los celestes se dedicaron entonces a defenderse, entretener la pelota y demorar todo lo posible. Salió un partido feo, pero el 0 a 0 los clasificó.

También en Italia 1990 se logró pasar a octavos de final por la puerta de atrás del tercer puesto. Luego de empatar sin goles con España y perder 3-1 con Bélgica, era necesario vencer a Corea del Sur para pasar. Uruguay atacó por todos lados, aunque sin mucha claridad, y cuando parecía que el cero lo condenaba, en los descuentos llegó el gol ansiado. Un muy joven Daniel Fonseca apareció para cabecear el centro de tiro libre de Alfonso Domínguez y despertó la euforia.

Aquel 3-3 en el Mundial de Corea y Japón 2002

En Corea-Japón 2002 Uruguay complicó su futuro de entrada al perder 2-1 con Dinamarca. Luego empató sin goles ante el campeón vigente, Francia, que jugó con diez buena parte del encuentro por expulsión de Henry. Había que ganarle a Senegal el tercer partido, disputado en Suwon. El primer tiempo terminó con un casi lapidario 3 a 0 para los africanos.

Con cambios ofensivos para el segundo tiempo, Richard Morales descontó a los pocos segundos de la reanudación. Ya no parecía tan imposible... Otro de los ingresados, Diego Forlán, puso el segundo. Y cerca del final, de penal, Álvaro Recoba, logró el empate. En los segundos que restaban un rebote cayó en la cabeza del Chengue justo cuando giraba, sin ver el arco sin arquero, y su cabezazo se perdió afuera. Resultó uno de los mejores partidos de aquella Copa del Mundo, pero no alcanzó.

Historias recientes

Otro cambio en la historia: en Sudáfrica 2010 Uruguay empató con Francia 0-0 y goleó a los locales 3-0, por lo cual un empate en el último partido, ante México en Rustemburgo, lo clasificaba (y también a los mexicanos). Venció Uruguay con un cabezazo de Luis Suárez y quedó primero en una serie por primera vez desde 1954.

En Brasil 2014, en cambio, la instancia resultó dramática debido a la derrota ante Costa Rica por 3 a 1 en el debut. Luego se venció a Inglaterra 2-1 con los dos de Suárez y había que superar a Italia en el tercer partido en Natal. Fue un duelo muy peleado, los italianos quedaron con uno menos por expulsión de Balotelli, pero el triunfo celeste (jugando de blanco) llegó recién al final, con un golpe de cabeza, y un poco también con el hombro, de Diego Godín tras córner de Gastón Ramírez.

En Rusia 2018 se logró el pasaje sin apuros. Luego de ganarle a Egipto y Arabia Saudita, ambos por 1-0, se llegó ya clasificados al encuentro con los anfitriones. Y se logró el primer puesto con un claro 3 a 0, gracias a goles de Suárez, Cheryshev en contra y Edinson Cavani.

Lo de Catar 2022 es historia fresca. El 0-0 en el debut ante Corea del Sur y la derrota por 2-0 con Portugal obligaban a Uruguay a vencer a Ghana en Al Wakrah. Y se logró, con dos goles de Giorgian de Arrascaeta en el primer tiempo, luego que Sergio Rochet atajara un penal.

Pero tampoco fue suficiente: con un gol cerca del final, Corea del Sur venció inesperadamente a Portugal y se clasificó por tener más goles a favor que Uruguay (en diferencia de gol estaban iguales). Los celestes reclamaron dos penales en el segundo tiempo que podían haber cambiado el curso de los acontecimientos.

Con selecciones campeonas de rival

Uruguay ante Francia en el Mundial 2010. Foto: Archivo El País.

Uruguay jugó 13 partidos en mundiales ante rivales que se habían consagrado antes campeones del mundo, logrando dos triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Las dos victorias se registraron en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Frente a Italia se empató sin goles en la serie de México 1970, se perdió 2-0 por los octavos de final de Italia 1990 y se ganó en 2014 por 1 a 0 con gol de Diego Godín, resultado que clasificó a los celestes y eliminó a los italianos del torneo.

Contra Alemania se perdió 4-0 por los cuartos de final de Inglaterra 1966, de nuevo se cayó en México 1970 (1-0), se empató 1-1 por la serie inicial de México 1986 y se volvió a perder en Sudáfrica 2010 (3-2). La curiosidad es que en 1970 y 2010 estuvo en disputa el tercer puesto de esas copas, que en ambos casos quedó en manos de los germanos.

Brasil venció a Uruguay 3-1 en la semifinal de México 1970, único duelo entre ambos después del Maracanazo. Y los norteños consiguieron después el título.

A Inglaterra se le ganó en el partido por el grupo de Brasil 2014 por 2 a 1, la tarde de los dos goles de Luis Suárez en San Pablo. Inglaterra quedó eliminada con esa caída.

Con Argentina se perdió 1 a 0 en Puebla, por los octavos de final de México 1986, un certamen que terminó coronando a los argentinos.

Ante Francia se empató dos veces sin goles por series iniciales, en Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. Los galos vencieron a los celestes 2 a 0 por los cuartos de final de Rusia 2018, rumbo a otro título mundial.

Con Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia y España también jugó antes de que estos lograran el título. En esos casos los resultados fueron mejores para los celestes: cuatro victorias y tres empates.

Los triunfos fueron: 4-2 a Argentina en la final de 1930, 2-1 a Brasil en el partido decisivo de 1950, a Inglaterra 4-2 en el Mundial de Suiza 1954 y a Francia 2-1 en la Copa de Inglaterra 1966.

Los empates fueron con España 2-2 en 1950 y 0-0 en 1990, y con Inglaterra sin goles en 1966.