Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 este 26 de junio: hora y posiciones del Grupo H

Cabo Verde y Arabia Saudita jugarán este viernes 26 de junio de 2026 a las 21:00 horas por el Grupo H del Mundial 2026, en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

El partido llegará con puntos importantes en juego para los dos. Cabo Verde viene de empatar 2-2 con Uruguay, luego de haber igualado 0-0 ante España, y buscará sostener su invicto para acercarse a la clasificación a 16vos de final. Arabia Saudita, por su parte, arrastra el 4-0 sufrido ante España después de su empate 1-1 con Uruguay, por lo que necesitará sumar para no marcharse eliminada.

En este momento, así están las posiciones del Grupo H:

Dónde ver el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita en vivo

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita podrá seguirse por DSports 2 en televisión por cable y por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

Salem Al-Dawsari, futbolista de Arabia Saudita. Foto: Patricia De Melo Morerira/AFP

Cómo llegan Cabo Verde y Arabia Saudita a la definición del Grupo H

Cabo Verde está igualado con Uruguay, ambos con dos puntos, pero los africanos anotaron un gol menos en este Mundial, dándole la ventaja a la Celeste. Arabia Saudita, por su parte, está última con un punto, y si no gana, se confirmará su eliminación del torneo.

Cabo Verde llega con dos empates en dos presentaciones, sin derrotas y con una respuesta competitiva ante rivales de peso: resistió frente a España en un 0-0 y luego le convirtió dos goles a Uruguay en el 2-2, con anotaciones de Kevin Pina y Hélio Varela. La selección africana, conocida como los Tiburones Azules, atraviesa el momento más importante de su historia mundialista tras confirmar su primera participación en una Copa del Mundo, respaldada por un crecimiento que ya había tenido señales fuertes en la Copa Africana de Naciones.

Hélio Varela celebra el segundo gol de Cabo Verde frente a Uruguay por el Mundial 2026. Foto: AFP

Arabia Saudita tendrá el desafío de recuperarse tras una dura caída frente a España, partido en el que recibió tres goles en el primer tiempo y terminó 4-0 abajo. Antes había sumado un punto ante Uruguay, pero el margen se redujo y el equipo asiático necesitará una reacción. Con trayectoria en Copas del Mundo, presencia histórica en la AFC, títulos regionales y el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en 1994, la selección saudí buscará hacer valer su experiencia en una cita exigente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.