Lorenzo, el niño que hizo el dibujo que custodia la ilusión de Uruguay camino al partido ante España

Puede que un detalle haya pasado desapercibido pero el ómnibus que trasladó a la selección de Uruguay en Guadalajara tenía un dibujo particular en su ventana. Un sol y la bandera, jugadores y el Centenario. Abajo un nombre y un número: Lorenzo, 8.

Lorenzo es un niño de 8 años, de Uruguay, que ganó un concurso organizado por Hyundai y ayer en Guadalajara vio llegar su obra plasmada en la ventana del ómnibus que traslada a la Celeste en el Mundial 2026. “Me quedé emocionado de ver mi dibujo en el bus”, dijo a El País tras la llegada de la selección al hotel Hilton Midtown en Guadalajara.

Junto a su padre, Fernando, vieron la llegada de los jugadores y luego pudieron acercarse al ómnibus para tomarse una foto. Lorenzo, en ese lugar, describió su dibujo. “Acá hice el sol para representar la bandera, acá las rayas de la bandera, acá unos jugadores con diferentes caritas yendo al estadio Centenario, tenemos escrito Uruguay en diferentes formas, y acá unas nubecitas, el cielo y la cancha, una cancha de fútbol”, cuenta.

Lorenzo junto a su padre. Foto: Mateo Vázquez.

Están en ese lugar porque el concurso tenía dos premios: el dibujo plasmado en el ómnibus y un viaje para el autor y un adulto para ver el partido ante España en el estadio Akron de Guadalajara. “Lo hizo en casa, en un cuarto que usa habitualmente para jugar. Me pareció una buena idea ya que a él le gusta dibujar y me parece que tiene cierta habilidad. Y bueno, antes de que esté jugando al PlayStation, lo pusimos a pintar y el resultado está a la vista”, cuenta su padre, entre risas y sin disimular su orgullo.

“Para mí, el tema de venir a partido es increíble, pero es un segundo plano. Siempre supe que el motivo del viaje era este momento. Venir y que él pudiera ver el dibujo en el bus de la selección en un Mundial me parece realmente demasiado bueno. La verdad que me cuesta un poco decirlo, me emociona mucho y estar acá con él en un viaje juntos y poder verlo es demasiado emocionante”, agrega Fernando.

En el momento que se enteraron del resultado del concurso pensaron que era una estafa ya que les comunicaron por correo electrónico y en plena madrugada. Luego, al convencerse, le contaron por partes: primero que el dibujo había sido seleccionado y luego que iban a viajar a ver el tercer partido.

Lorenzo muestra su dibujo. Foto: Mateo Vázquez.

El único problema fue que, en casa, quedaron su madre y su hermana. “Un poco las extraño, espero que se diviertan ahí”, dice Lorenzo sonriente.

Ambos dos confían en la selección y en la clasificación a dieciseisávos de final. “Venimos con fe. Viajamos 16 horas, estamos acá, es el momento para encontrar nuestro juego y llevarnos una alegría”, dice Fernando. Esta tarde los jugadores van a llegar al estadio en un ómnibus con el dibujo de Lorenzo en sus ventanas y el niño, desde la tribuna, va por un nuevo triunfo en esta Copa del Mundo.