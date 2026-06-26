A qué hora empieza Cabo Verde vs. Arabia Saudita por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026
La selección caboverdiana se enfrenta a la saudí en la definición de un grupo que comparten con España y Uruguay, y en el que todos tienen posibilidades de clasificar a dieciseisavos de final.
Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026, se enfrenta este viernes 26 de junio a Arabia Saudita, por la fecha 3 del Grupo H. El partido se disputará en el Estadio Houston y definirá qué selecciones clasifican por esta zona a los dieciseisavos de final.
El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Uruguay, 19:00 horas locales, y se produce en un ambiente de alta tensión porque los cuatro integrantes del grupo tienen posibilidades de entrar a la próxima ronda. Este partido y el de Uruguay vs. España se juegan en simultáneo.
El primero del grupo es España con cuatro puntos. Uruguay y Cabo Verde le siguen con dos unidades, aunque la Celeste tiene la ventaja por cantidad de goles anotados. Arabia Saudita cierra la tabla con un punto pero teniendo claro que si gana, estará entre los 32 mejores del torneo.
Así están las posiciones del Grupo H en este momento:
Si Cabo Verde gana este partido, puede clasificar como primero o segundo del grupo. Sin embargo, si llega a terminar en igualdad el encuentro, puede meterse a los dieciseisavos como segundo o mejor tercero, dependiendo del resultado entre Uruguay y España. Por su parte, a Arabia Saudita solo le sirve la victoria.
Pase lo que pase, el seleccionado caboverdiano ya hizo historia. No solo clasificó a su primer Mundial, sino que además les robó empates a dos campeones del mundo como España (0-0) y Uruguay (2-2). Con actuaciones formidables de su arquero, Vozinha, los africanos lograron llegar a esta tercera con grandes posibilidades de seguir compitiendo en la próxima fase.
Por su parte, Arabia Saudita cosechó un empate 1-1 con Uruguay, pero después se topó con una España inspirada que le propinó una goleada de 4-0, hundiéndola en el grupo.
Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en vivo
Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita podrá seguirse por DSports 2 en televisión por cable y por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.
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