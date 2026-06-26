Dónde ver Uruguay vs. España en vivo hoy viernes 26 de junio por la definición del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay y España se enfrentarán hoy viernes 26 de junio de 2026 a las 21:00 horas por el Grupo H del Mundial 2026, en el Estadio Guadalajara. Es la última oportunidad que tiene la Celeste para clasificar a los dieciseisavos de final tras un inicio poco alentador.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegará con la necesidad de sumar al menos un punto después de cosechar dos empates: primero igualó 1-1 ante Arabia Saudita y luego 2-2 frente a Cabo Verde. España, en cambio, llegará mejor perfilada en la tabla tras igualar 0-0 con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita, con tantos de Lamine Yamal, dos de Mikel Oyarzabal y un gol en contra de Hassan Al Tambakti.

El cruce tendrá peso directo en la pelea por la clasificación dentro de la serie. España suma cuatro puntos tras sus dos primeras presentaciones, mientras que Uruguay acumula dos y buscará al menos un empate que le permita clasificar como mejor tercero.

Así están las posiciones del Grupo H en este momento:

Dónde ver Uruguay vs. España en vivo y de manera gratuita

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible gratis por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

Federico Valverde en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. @aufoficial

¿Qué necesita Uruguay para clasificar a 16vos de final?

La Celeste necesita al menos un empate para entrar a 16vos de final. Estos son los posibles escenarios que enfrenta Uruguay pensando en la clasificación a la siguiente ronda:



Si Uruguay le gana a España : un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita.

: un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita. Si Uruguay empata con España : un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa.

: un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa. Si Uruguay pierde con España: el panorama se torna mucho más complejo en caso de derrota. Un traspié ante España prácticamente sentenciaría la eliminación prematura del equipo uruguayo, que pagaría caro no haber logrado imponerse en sus dos primeras presentaciones ante rivales, a priori, más accesibles. Pese a mostrar pasajes de superioridad en ambos encuentros, la falta de eficacia para traducirlo en victorias puede resultar determinante.

Historial de partidos entre Uruguay y España

En tres enfrentamientos que se han dado a lo largo de la historia por competencias de FIFA, la Celeste no logró ganarle a los españoles. Jugaron en 1950 e igualaron 2-2. Se volvieron a enfrentar en Italia 1990 y cosecharon otro empate, esa vez fue 0-0, en un partido en el que Ruben Sosa falló un penal. La tercera vez ocurrió en la Copa Confederaciones de Brasil 2013. Los españoles derrotaron a la Celeste por 2-1.

Uruguay frente a España por el Mundial 1990, la última vez que se enfrentaron por una Copa del Mundo. Foto: Archivo El País.

Y si hablamos de amistosos, hubo un 1-1 en La Coruña en 1966, 0-2 en Madrid en 1972, un 0-0 en Montevideo en 1978 (antes del Mundial), un 1-2 en Oviedo en 1991, un 2-2 en La Coruña 1995, un 0-2 en Gijón 2005 y 1-3 en Qatar 2013. En resumen, Uruguay nunca le pudo ganar a España.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.