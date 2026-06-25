Baena sobre cómo le cae enfrentar a Valverde tras su conocido cruce: "Por lo visto le tensa un poco más a él"

"Marcó un antes y después en mi carrera. En ese momento casi dejo el fútbol por todo lo que pasó con Valverde", confesó Alex Baena, actual jugador de la selección de España, a horas de enfrentar a Uruguay, este viernes en el Mundial 2026.

El mediocampista, hoy en el Atlético de Madrid, se refirió al episodio que protagonizó junto al Pajarito en abril de 2023, aquel famoso cruce en el parking por supuestos dichos del futbolista español sobre el hijo del uruguayo, durante un partido entre Real Madrid y Villarreal.

"Me afectó más que nada por lo que recibió mi familia que por mí pero justo cuando lo iba a hacer (dejar el fútbol) Luis (De la Fuente) me convocó por primera vez a la selección", dijo Baena en un mano a mano con programa español El Partidazo, de COPE, previo al cruce con la Celeste, fijado para este viernes a las 21:00 de Uruguay.

"Desde ahí fui remontado, poco a poco, pero fue un punto de inflexión, que gracias a mi familia y al psicólogo que tenía desde hace tiempo, pudimos remontar; tuve amenazas de muerte, para mí y mi familia, críticas en redes sociales, prendía la tele y me veía, pero yo llevaba año y medio en primera, era la primera vez que tenía tanta repercusión", expresó el volante de 24 años.

😰 La dura confesión de Baena



🤔 "Casi dejo el fútbol por todo lo que me pasó con Valverde"



🇪🇸 La entrevista completa, este jueves a las 23:30h, en @partidazocope



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El 8 de abril de 2023, los jugadores se enfrentaron, intercambiaron acusaciones y presentaron denuncias, pero no fue hasta julio de ese mismo año que se cerró el caso debido a inconsistencias en las declaraciones de Baena.

Ante la pregunta de si es rencoroso, dijo que "antes sí", pero que ahora aprendió y lo es "muchísimo menos". Además, ante la consulta de si "ha perdonado" lo que pasó, dijo que "sí, desde hace mucho tiempo".

La entrevista subió un poco en tensión ante la pregunta de si le "tensaba jugar contra Valverde" ante Uruguay, a lo que arrojó: "No... por lo visto le tensa un poco más a él".

😳 La opinión de Álex Baena sobre su reencuentro con Valverde



🤔 "Fue un poco más fijación que otra cosa"



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En cuanto al saludo protocolar, dijo que ambos siempre "han sido respetuosos" en ese sentido y lo han hecho.

Por el contratio, ante la pregunta del periodista sobre si "Valverde tenía alguna fijación" con él, se refirió a la nueva expulsión del uruguayo por la entrada sobre Baena cuando se enfrentaron en marzo de este año.

¡EXPULSADO VALVERDE EN REAL MADRID! Por esta falta de atrás contra Álex Baena, el uruguayo vio la roja en el clásico.



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"A lo mejor Valverde tiene cierta fijación conmigo, nunca le he preguntado si sigue teniendo rencor o ha perdonado. A lo mejor sí, o a lo mejor fue un lance del juego. No lo sé. Yo viendo la acción pienso que fue un poco más fijación que otra cosa, pero es verdad que el fútbol como pasa tan rápido todo... Si hubiese sido otro compañero hubiese pasado lo mismo", dijo

Respecto al rendimiento en su primera temporada en el Atlético confesó que no está "contento con la temporada" que ha hecho, pero que tiene "ganas de quedarse".

"Estoy donde quiero estar y estoy enamorado del Atleti", cerró.

La disputa entre Federico Valverde y Álex Baena

Federico Valverde y Alex Baena. Foto: @alexbbaena

La disputa entre Federico Valverde y Álex Baena surgió a raíz de un altercado que ambos futbolistas protagonizaron tras un comentario de Baena sobre las dificultades del embarazo del segundo hijo de Valverde y Mina Bonino, nacido el 25 de junio de 2023. Baena, quien previamente negó haber mencionado el embarazo de la pareja del jugador uruguayo, denunció a Valverde por agresión en el estacionamiento del Estadio Santiago Bernabéu al finalizar el partido. El incidente fue investigado por la Comisión Antiviolencia y posteriormente remitido al departamento de Competición.