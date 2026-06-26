A qué hora empieza el partido de Uruguay frente a España este viernes 26 de junio por el Mundial 2026

Uruguay se medirá con España hoy viernes 26 de junio de 2026, buscando confirmar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la fecha 3 de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, en lo que será la primera presentación de la Celeste en suelo mexicano en esta Copa del Mundo.

La hora del comienzo del partido entre la selección uruguaya y la española es las 21:00 horas uruguayas (02:00 horas de Madrid). El equipo de Marcelo Bielsa llega a este choque con todas las posibilidades abiertas: puede ganar el grupo, clasificar como segundo o tercero, o quedar eliminado de la Copa del Mundo.

En este momento, España lidera el Grupo H con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde le siguen con dos. Ambas tienen un saldo de cero goles, pero la Celeste se queda con el segundo puesto de momento por haber anotado tres tantos en la fase de grupos contra dos del seleccionado africano. Por su parte, Arabia Saudita, que se medirá con Cabo Verde al mismo tiempo que jueguen Uruguay y España, cierra la tabla con un punto.

En este momento, así están las posiciones del Grupo H:

Posibles alineaciones de Uruguay vs. España

En el último entrenamiento realizado por la Celeste con acceso a los medios antes de este encuentro, se pudo observar que Bielsa paró los mismos once jugadores que fueron titulares ante Cabo Verde el pasado domingo, lo que llevaría a repetir el equipo titular de Uruguay con: Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en el fondo, los tres volantes con Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde y los atacantes con la presencia de Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas.

Por el lado de España, según el diario As de Madrid, el seleccionador Luis de la Fuente iría con: Unai Simón en el arco, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Pedro Porro y Marc Cucurella en defensa, Rodri y Pedri en el mediocampo, Dani Olmo como nexo entre el ataque y los volantes, y Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal como delanteros.

Lamine Yamal, la gran figura de España en este Mundial 2026. Foto: AFP.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

Federico Valverde en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

La Celeste necesita al menos un empate para entrar a dieciseisavos de final. Estos son los posibles escenarios que enfrenta Uruguay pensando en la clasificación a la siguiente ronda:



Si Uruguay le gana a España : un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita.

: un triunfo le permitiría alcanzar las cinco unidades, dejar atrás a España y disputar el liderazgo del grupo. Ese primer o segundo puesto quedará atado, además, a lo que ocurra en el otro cruce, donde Cabo Verde también tiene la chance de llegar a la misma cosecha si supera a Arabia Saudita. Si Uruguay empata con España : un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa.

: un empate frente a los españoles, en tanto, dejaría a la Celeste con tres puntos y la obligaría a mirar de reojo al resto de las series. En ese contexto, podría avanzar como uno de los ocho mejores terceros, aunque dependerá de múltiples combinaciones. Incluso existe la posibilidad de terminar segundo si Cabo Verde y Arabia Saudita igualan y los africanos no terminan con más goles anotados que los dirigidos por Bielsa. Si Uruguay pierde con España: el panorama se torna mucho más complejo en caso de derrota. Un traspié ante España prácticamente sentenciaría la eliminación prematura del equipo uruguayo, que pagaría caro no haber logrado imponerse en sus dos primeras presentaciones ante rivales, a priori, más accesibles. Pese a mostrar pasajes de superioridad en ambos encuentros, la falta de eficacia para traducirlo en victorias puede resultar determinante.

Dónde ver Uruguay vs. España en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible gratis por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo celebran el segundo gol de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.